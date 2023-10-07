شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: شركة تطرح مكافأة قدرها مليون دولار مقابل لقطات بكاميراتها للكائنات الفضائية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تلتقط الكاميرات التي تضعها على بوابة المسكن كل شيء خارجى، بدءًا من لقاءات لم الشمل الحميمة حتى الزوار غير المرغوب فيهم، ولكن الآن، تأمل الشركة الخاصة بهذه الكاميرات، أن يثبت النظام وجود الكائنات الفضائية، حيث تقدم شركة Ring المملوكة لشركة أمازون جائزة كبرى بقيمة مليون دولار للأشخاص في الولايات المتحدة، تحديدا لمن يقدم "دليلًا علميًا على شكل حياة حقيقي خارج كوكب الأرض".

ووفقا لما ذكرته صحيفة "ديلى ميل" البريطانية، فإن الموعد النهائي هو 3 نوفمبر، وسيتم تحليل الطلبات المقدمة من جانب خبراء الفضاء.

وتأتي المسابقة في الوقت الذي غمرت فيه مجموعات من مقاطع الفيديو التي تدعي إظهار نشاط من كائنات خارج كوكب الأرض، ولكن تبين أن معظم المشاهدات كانت عبارة عن نيازك تتساقط من السماء.

وقالت رينج في الإعلان: "منذ ما يقرب من 100 عام، شارك العلماء والخبراء وأصحاب المنازل العاديون قصصًا ومقاطع فيديو عن مشاهدات خارج كوكب الأرض".

وأضافت: "مع المشاهدات الجديدة والأدلة الإضافية على أن أشكال الحياة قد تكون موجودة خارج الغلاف الجوي للأرض، هناك احتمال أن يحدث نشاط لكائن خارج كوكب الأرض مباشرة خارج باب منزلك الأمامي".

وتابعت: "يلتقط العملاء في جميع أنحاء العالم لحظات الحياة المبهجة وغير المتوقعة من خلال كاميرات وأجراس الباب بالفيديو من Ring، والآن يمكن أن تتم مكافأتك على مشاهدة مشهد من عالم آخر."

كما أن المسابقة مفتوحة فقط للمقيمين القانونيين في الولايات المتحدة الذين تبلغ أعمارهم 18 عامًا أو أكبر، وهناك طريقتان للدخول، ولعل الأول هو تقديم "أدلة علمية مسجلة بجهاز Ring لتوثيق وجود كائنات خارج كوكب الأرض".

أما الخيار الثاني هو إرسال مقطع فيديو واحد، تصل مدته إلى دقيقة واحدة، يعرض "شخصًا أو شيئًا متعلقًا بالكائنات الفضائية".

يمكن للدخول باستخدام الخيار الثاني تصوير كائنات فضائية بطريقة غير واقعية، واستخدام وسائل مساعدة صناعية، مثل الأزياء أو الملحقات، والمركبات المصنوعة يدويًا، والمكياج، والدعائم، ورسومات الكمبيوتر، والمؤثرات الرقمية والوسائل الاصطناعية الأخرى، وسيتم الحكم على طلبات الخيار الثاني على أساس الإبداع والجاذبية البصرية والفكاهة.

إذا تم تقديم دليل على وجود نشاط خارج كوكب الأرض، فسيحصل هذا الفرد على الجائزة الكبرى بمبلغ سنوي قدره 50 ألف دولار سنويًا لمدة 20 عامًا.