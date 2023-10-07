شكرا لقرائتكم خبر عن حدث فارق لأوروبا.. إسبانيا تطلق صاروخا إلى الفضاء بعد إلغاء محاولتين والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أطلقت شركة (بي.إل.دي سبيس) الإسبانية صاروخها ميورا-1 القابل لإعادة الاستخدام إلى الفضاء في وقت مبكر اليوم السبت من موقع في جنوب غرب إسبانيا،

في أول عملية إطلاق لصاروخ من قبل شركة خاصة بالكامل في أوروبا، مما يبعث الأمل بالنسبة لطموحات القارة في مجال الفضاء.

إلغاء محاولتين سابقتين

جاءت عملية الإطلاق من هيويلفا بجنوب غرب إسبانيا بعد إلغاء محاولتين سابقتين، والصاروخ ميورا-1 الذي سُمي على اسم سلالة من الثيران المقاتلة يبلغ ارتفاعه مثل مبنى من ثلاثة طوابق ولديه سعة شحن 100 كيلوجرام.

ويحمل الصاروخ حمولة لأغراض الاختبارات لكن لن يتم انفصالها عنه.

وأظهر مقطع مصور لغرفة التحكم في المهمة المهندسين وهم يهتفون، مع ارتفاع الصاروخ في سماء الليل المظلم ويصرخون فرحا ويتبادلون التهاني.

جهود أوروبا في مجال الفضاء

وألغيت المحاولة الأولى لإطلاق الصاروخ ميورا-1 في مايو بسبب الرياح القوية على ارتفاعات عالية، وفشلت المحاولة الثانية في يونيو حزيران بسبب مشكلة فنية، مما أدى إلى توقف عملية الإقلاع مع تصاعد الدخان واللهب من الصاروخ.

وأغلق المجال الجوي والمناطق البحرية والطرق، حول موقع الإطلاق الذي شهد إجراءات أمنية مشددة قبيل عملية الإطلاق.

وأصبحت جهود أوروبا لتطوير قدرات لإرسال أقمار صناعية صغيرة إلى الفضاء محور اهتمام كبير بعد إخفاق شركة فيرجن أوربت في إطلاق صاروخ مداري من الأراضي البريطانية في يناير.