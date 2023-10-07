شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: مايكروسوفت تخطط لإغلاق صفقة Activision Blizzard العملاقة الأسبوع المقبل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تخطط شركة مايكروسوفت لوضع اللمسات الأخيرة على صفقة الاستحواذ المقترحة على Activision Blizzard بقيمة 68.7 مليار دولار الأسبوع المقبل.

حيث كشف مصدر مطلع على خطط مايكروسوفت لموقع The Verge أن الشركة تتطلع إلى يوم الجمعة 13 أكتوبر باعتباره الموعد النهائي حيث تعلن للعالم أن العملية التي تستغرق 20 شهرًا لشراء صانع Call of Duty Activision Blizzard قد انتهت

وسيظل هذا التاريخ يعتمد على هيئة المنافسة والأسواق في المملكة المتحدة، وهي الهيئة التنظيمية التي منعت صفقة مايكروسوفت في وقت سابق من هذا العام، وأعادت Microsoft مؤخرًا هيكلة الصفقة لنقل حقوق الألعاب السحابية لألعاب Activision Blizzard الحالية والجديدة إلى Ubisoft، وحصل صانع Xbox على موافقة أولية من CMA أواخر الشهر الماضي نتيجة لذلك، وفقا لتقرير ذا فيرج .

ولدى هيئة أسواق المال موعد نهائي ينتهي اليوم لجمع الآراء حول ما إذا كان ينبغي لها منح الموافقة لشركة Microsoft للمضي قدمًا في عملية الدمج. ومن المتوقع صدور قرار نهائي من هيئة أسواق المال الأسبوع المقبل، وباستثناء أي تغييرات مفاجئة في اللحظة الأخيرة من شأنه أن يسمح لمايكروسوفت بإغلاق صفقتها.

وقامت Microsoft و Activision بتمديد الموعد النهائي لصفقتهما حتى 18 أكتوبر مؤخرًا، ولكن إذا تمكنت Microsoft من إغلاق صفقتها الأسبوع المقبل، فسوف تنهي عملية مدتها 20 شهرًا من الموافقات التنظيمية والمعارك عبر أوروبا والولايات المتحدة في وقت أبكر قليلاً مما كان متوقعًا. .

في وقت سابق من هذا العام، منعت هيئة أسواق المال الصفقة في المملكة المتحدة بسبب مخاوف تتعلق بالسحابة، وذلك قبل أسابيع فقط من موافقة الاتحاد الأوروبي على الصفقة مع امتيازات سحابية مهمة من مايكروسوفت.

وجاءت المعارك التنظيمية في أوروبا بعد أشهر من رفع لجنة التجارة الفيدرالية دعوى قضائية في البداية لمنع استحواذ Activision Blizzard في الولايات المتحدة العام الماضي.

وفشلت لجنة التجارة الفيدرالية (FTC) بعد ذلك في الحصول على أمر قضائي أولي لمنع Microsoft من إنهاء عملية الاستحواذ على Activision Blizzard، وهو جزء من خمسة أيام مرهقة من الأدلة والشهادات في يوليو خلال قضية FTC ضد Microsoft .

ولا تزال لجنة التجارة الفيدرالية (FTC) تستأنف نتيجة تلك الجلسة أمام محكمة الاستئناف بالدائرة التاسعة، ومن المقرر صدور القرار في أوائل ديسمبر. تخطط لجنة التجارة الفيدرالية (FTC) أيضًا لاستئناف قضيتها الإدارية الخاصة ضد استحواذ Microsoft المقترح على Activision Blizzard.

وستبدأ القضية الإدارية بعد 21 يومًا من صدور حكم الدائرة التاسعة بشأن استئناف لجنة التجارة الفيدرالية (FTC)، مع عقد جلسة الاستماع افتراضيًا. يمكن أن تحاول لجنة التجارة الفيدرالية (FTC) التراجع عن صفقة Activision Blizzard الخاصة بشركة Microsoft، على افتراض إغلاقها في الوقت المحدد، لكنها ستواجه معركة شاقة غير مسبوقة.