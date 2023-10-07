شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: كيفية تنظيف سماعات الرأس دون إتلافها فى 5 خطوات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يمكن أن تتعرض أجهزتنا التقنية الاستهلاكية ذات الاستخدام اليومي لمزيد من التآكل مقارنة بالسيارة التي تقودها إلى العمل كل يوم، ولكن على وجه الخصوص، نظرًا لقربها المنتظم من أجزاء الجسم البشري مثل الأذنين والشعر والجلد.

فإن سماعات الرأس وسماعات الأذن الخاصة بنا تتعرض للضرب عندما يتعلق الأمر بالأشياء السيئة مثل شمع الأذن والزيوت والعرق والبكتيريا المتوسطة الملتصقة بالأذن، وفقا لتقرير ديجيتال تريند.

و ليس من الصعب تنظيف هذه المنتجات القابلة للارتداء، لكنك ستحتاج إلى توخي المزيد من الحذر عند القيام بذلك، وهنا تعرف على كيفية تنظيف سماعات الرأس وسماعات الأذن بشكل صحيح دون إتلافها.

كيفية تنظيف سماعات الرأس الخاصة بك الخطوة 1: تحتوي العديد من سماعات الرأس من الشركات الكبرى مثل Bose و Sony على وسادات أذن قابلة للإزالة ، إذا كانت سماعاتك تندرج ضمن هذه الفئة، فقم بإزالة كل وسادة بعناية، ثم قم بتمديد سماعات الرأس بالكامل، وسيؤدي القيام بذلك إلى ضمان قدرتك على الضغط على كل جزء من الجهاز.

الخطوة 2 : إذا كان هناك أي شعر ملتصق بجسم السائقين، استخدم مجموعة من الملاقط لسحبه.

الخطوة 3 : اغمس عود القطن في كحول الأيزوبروبيل ثم ربت عليه بعناية على الزوايا والشقوق العديدة لسماعات الرأس، وإذا كنت قلقًا بشأن دخول أي سائل إلى مكبرات الصوت، فيمكنك حمل سماعات الرأس بزاوية 90 درجة، بهذه الطريقة سوف يتساقط أي كحول زائد من سماعات الرأس.

الخطوة 4 : الكثير من وسادات أذن سماعات الرأس مصنوعة من نوع من الوسائد المغطاة بالجلد أو الفينيل، و لتنظيفها نوصي بمسحها بمسحة بكتيرية، مع استخدام قطعة قطن مغموسة في الكحول للوصول إلى أي طبقات أو شقوق، وبدلًا من ذلك يمكنك أيضًا استخدام منشفة مبللة بالماء الدافئ والصابون بدلًا من المناديل المبللة البكتيرية.

الخطوة 5 : قبل إعادة توصيل وسائد الأذن، استخدم قطعة قماش جافة لإزالة أي رطوبة زائدة.