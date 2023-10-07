تكنولوجيا: سامسونج تكشف عن جهاز Galaxy Tab A9 اللوحي برقاقة Helio G99

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - كشفت العملاق الكوري عن جهاز Galaxy Tab A9 اللوحي الذي ينطلق برقاقة Helio G99 وسعر 190 دولار.

يتميز جهاز Galaxy Tab A9 اللوحي بحجم شاشة 8.7 إنش، بدقة عرض 800 في 1340 بيكسل، كما تدعم الشاشة معدل تحديث 60Hz.

ويضم الجهاز اللوحي اثنان من المكبرات الصوتية بتقنية Dolby Atmos وصوتيات 3D، أيضاً يتميز Galaxy Tab A9 بتصميم معدني، ويضم الغطاء الخلفي كاميرة واحدة بتصميم دائري.

أيضاً تقدم سامسونج الجهاز برقاقة معالج Helio G99، وذاكرة عشوائية 8 جيجا بايت رام، وسعة تخزين 128 جيجا بايت، ويدعم التخزين الخارجي في microSD.

ولقد انطلق جهاز Galaxy Tab A9 بنظام تشغيل Android 13 بميزة تعدد المهام مثل تقسيم الشاشة، والمشاركة السريعة، والمزامنة التلقائية، ومن المقرر أن يتوفر الجهاز بألوان الفضي، والأسود وأيضاً اللون الأزرق بسعر 190 دولار.

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