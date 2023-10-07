تكنولوجيا: جهاز OnePlus Pad Go اللوحي ينطلق رسمياً بسعر يبدأ من 240 دولار

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - أعلنت وان بلس عن جهاز OnePlus Pad Go اللوحي المميز برقاقة Helio G99، والذي يتوفر بسعر يبدأ من 240 دولار.

يتميز جهاز OnePlus Pad Go اللوحي بشاشة IPS LCD بحجم 11.35 إنش، ودقة عرض 1720 في 2408 بيكسل، ومعدل تحديث 90Hz، كما تتميز الشاشة بأبعاد 7:5.

أيضاً تدعم وان بلس هذا الإصدار بعدد 4 من المكبرات الصوتية، مع تقنية Dolby Atmos، كما تتميز الكاميرة الأمامية بدقة 8 ميجا بيكسل.

كما ينطلق الجهاز اللوحي برقاقة معالج MediaTek Helio G99، وذاكرة عشوائية 8 جيجا بايت رام، وإختيارات في السعة التخزينية بين 128 أو 256 جيجا بايت، كما يدعم التخزين الخارجي في microSD.

أيضاً يأتي الجهاز اللوحي بكاميرة خلفية بدقة 8 ميجا بيكسل بتصميم حلقة كبيرة تتوسط الغطاء الخلفي للجهاز.

وينطلق OnePlus Pad Go بواجهة OxygenOS 13.2 التي ترتكز على نظام تشغيل Android 13، مع عدد من المميزات التي تشمل إنعكاس الشاشة، ومشاركة الملفات، ودعم إقتران الجهاز مع الهواتف المتوافقة.

كما يدعم الجهاز اللوحي بطارية بقدرة 8000 mAh، وتقنية الشحن السريع بقدرة 33W، ويتوفر الجهاز باللون الأخضر ثنائي درجات الألوان بسعر يبدأ من 240 دولار لنموذج Wi-Fi المميز بذاكرة عشوائية 8 جيجا بايت رام، وسعة 128 جيجا بايت، على أن يتوفر نموذج LTE بسعر 288 دولار.

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