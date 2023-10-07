تكنولوجيا: سامسونج تقدم Galaxy S24 Ultra العام المقبل برقاقة Snapdragon 8 Gen 3 فقط

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - تستمر التسريبات في الكشف عن ملامح تصميم ومواصفات سلسلة Galaxy S24، ولقد أوضحت أحدث التقارير أن هاتف Galaxy S24 Ultra يأتي بنموذج واحد مميز برقاقة Snapdragon 8 Gen 3.

تستعد شركة كوالكوم لاحقاً هذا الشهر للإعلان الرسمي عن رقاقة Snapdragon 8 Gen 3 التي تدعم الإصدارات المميزة المرتقبة في الأسواق.

ولقد أشارت التسريبات السابقة إلى أن سلسلة Galaxy S24 ستكون من بين إصدارات العام المقبل المميزة برقاقة كوالكوم، ولقد كشف تقرير جديد نشر في “The Elec” عن أن هاتف Ultra يأتي برقاقة Snapdragon 8 Gen 3 فقط.

كما أكد التقرير على خطط سامسونج لدعم الإصدارات الرئيسية من هواتف Galaxy S24 وGalaxy S24 Plus برقاقة Exynos 2400 أو رقاقة Snapdragon 8 Gen 3 لذا تتوفر هذه الإصدارات باثنان من النماذج التي تختلف في المعالج.

ومن المقرر أن تنطلق هواتف Galaxy S24 وGalaxy S24 المميزة بمعالج Exynos في أسواق كوريا الجنوبية وأوروبا، بينما تحصل أسواق أمريكا الشمالية على النماذج المميزة بمعالج Snapdragon 8 Gen 3.

من جانب أخر ترتكز رقاقة Exynos 2400 القادمة من سامسونج على دقة تصنيع 4 نانومتر بمعمارية LPP+، على أن تأتي الرقاقة بآداء مضاعف لرقاقة Exynos 2200 الحالية مع آداء أفضل 15 مرة في تقنية الذكاء الإصطناعي.

يذكر أن رقاقة Snapdragon 8 Gen 3 ترتكز على عملية تصنيع TSMC الجديدة بدقة تصنيع 3 نانومتر أو 4 نانومتر، لذا نترقب الإعلان الرسمي عن الرقاقة لمزيد من التفاصيل.

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