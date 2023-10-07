شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: واتساب يضيف شريط بحث إلى علامة تبويب التحديثات لبعض المستخدمين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استبدل واتساب قسم "الحالة" بعلامة التبويب "التحديثات" الجديدة بعد طرح ميزة القنوات عالميًا، تتضمن علامة التبويب "التحديثات" كلاً من الحالة من المستخدمين الآخرين فى قائمة جهات الاتصال، بالإضافة إلى القنوات التى انضم إليها المستخدمون أو تلك الموصى بها لهم.

وأصدر تطبيق المراسلة الفورية الشهير المملوك لشركة ميتا تحديثًا جديدًا من خلال برنامج Google Play Beta، سيكون التحديث متاحًا فقط لمختبرى الإصدار التجريبي من أندرويد.

وفقًا لتقرير صادر عن WABetaInfo، يوفر التحديث الأخير ميزة بحث جديدة لعلامة تبويب التحديثات، سيساعد هذا الخيار المستخدمين فى البحث عن تحديثات الحالة وكذلك القنوات.

ومع ذلك، فإن شريط البحث فى تطبيق التحديثات يقتصر حاليًا على عدد قليل من مختبري النسخة التجريبية، ولم يؤكد واتساب أيضًا متى ستكون هذه الميزة متاحة على نطاق واسع لجميع المستخدمين، ومن المرجح أن يتم طرح الميزة لمزيد من المستخدمين خلال الأيام المقبلة.

كيف سيعمل البحث فى علامة تبويب التحديثات؟ يعمل واتساب على إضافة شريط البحث إلى علامة تبويب التحديثات منذ الشهر الماضي، ومن المتوقع أن يكون شريط البحث متاحًا داخل شريط التطبيقات العلوي.

وباستخدام هذه الميزة، سيتمكن المستخدمون من البحث عن تحديثات الحالة والقنوات التي يتم متابعتها وحتى القنوات الأخرى التي تم التحقق منها.

وإذا أراد المستخدمون اكتشاف ما إذا كانت هذه الميزة متاحة لحساباتهم، يقترح التقرير إغلاق التطبيق مرتين بعد تحديثه من متجر جوجل بلاي، ويدعي التقرير أن هذا الإجراء قد يجبر زر البحث على الظهور ضمن علامة التبويب "التحديثات".

ستكون هذه الميزة مفيدة للمستخدمين نظرًا لأن البحث عن تحديثات الحالة التي تشاركها جهة اتصال معينة ضمن علامة تبويب التحديثات الجديدة يعد حاليًا أمرًا معقدًا للغاية.

وباستخدام هذه الميزة، سيتمكن المستخدمون من البحث بسرعة عن القنوات التي تتم متابعتها والقنوات الأخرى التي تم التحقق منها دون فتح الدليل.