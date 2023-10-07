تكنولوجيا: جوجل ستوفر قطع غيار لسلسلة Pixel 8 الجديدة لمدة 7 سنوات

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - كانت أحد الإعلانات الكبيرة من حدث إطلاق سلسلة Pixel 8 هو دعم البرامج الموسع الجديد لهواتف Pixel لهذا العام. فقد وعدت شركة جوجل بسبع سنوات من التحديثات الرئيسية لنظام التشغيل والميزات.

ومع ذلك، هناك مشكلة مشكلات صغيرة، إذ تميل الهواتف إلى التعطل وعادةً ما تتدهور بطارياتها بشكل ملحوظ على مدار سبع سنوات.

لحسن الحظ، فكرت جوجل في هذا الأمر جيدًا ووعد ممثل رسمي لها بأن الشركة ستوفر 7 سنوات من دعم الأجهزة أيضًا. وستكون قطع الغيار لجهازي Pixel 8 و8 Pro متاحة طوال فترة السبع سنوات.

لسوء الحظ، لم تكشف جوجل عن أي تفاصيل، ولكن من المحتمل أن تقدم جوجل قطع الغيار الخاصة بها عبر موقعها الرسمي في أوروبا والهند، في حين أن شريك خدمة جوجل في الولايات المتحدة هو iFixit.

المصدر

اعلان





