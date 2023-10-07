شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: رئيس إنستجرام: أجهزة آيباد ليست أولوية للتطبيق والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال آدم موسيري، الرئيس التنفيذي لشركة إنستجرام، إن تطبيق آيباد لا يمثل أولوية بالنسبة له، ما يعني أن مستخدمي iPad الذين يتوقعون إصدار iPadOS من التطبيق عليهم الانتظار أكثر.

وسُئل موسيري عما إذا كانت الشركة تخطط لتطوير تطبيق مخصص لمستخدمي آيباد، ردًا على ذلك ذكر الرئيس التنفيذي لـ إنستجرام أنه لا يعمل حاليًا بشكل نشط على أي تطوير من هذا القبيل.

أشار موسيري أيضًا إلى أن امتلاك تطبيق آيباد سيكون "أمرًا جيدًا في مرحلة ما" وقد يكون مفيدًا في المستقبل، لكنه يعتقد أن هناك ميزات جديدة أخرى يراها أكثر أهمية في الوقت الحالي، نظرًا لهذه الظروف من غير المرجح أن يعطي إنستجرام الأولوية لتحديث التخطيط الخاص بجهاز آيباد، وفقًا لتقرير صادر عن موقع 9to5Mac.

ردًا على منشور إكس الذي شاركه مستخدم يوتيوب Marques Brownlee في عام 2022، قال موسيري إن عدد المستخدمين الذين يصلون إلى إنستجرام من جهاز iPad "لا يزال ليس مجموعة كبيرة بما يكفي من الأشخاص ليكونوا أولوية".

وقال إن تطبيق إنستجرام المخصص لأجهزة آيباد سيصل "في مرحلة ما"، ومع ذلك، أشار أيضًا إلى أن فريقه "مهتم جدًا بأشياء أخرى".

لماذا لا يشعر إنستجرام بالقلق بشأن تطبيق آيباد؟ تتمتع أجهزة آيباد بقاعدة مستخدمين أصغر بكثير من آيفون، وفي الربع الثاني من عام 2023، قامت شركة آبل بشحن أكثر من 42 مليون وحدة آيفون. وفي الوقت نفسه، قامت الشركة بشحن 10 ملايين وحدة فقط خلال نفس الفترة، وفقًا لبيانات IDC.

ومع ذلك، فإن منصات ميتا الأخرى مثل فيسبوك لديها تطبيق iPadOS مخصص، كما يعد إنستجرام، كمنصة، أكثر ملاءمة لأجهزة آيفون نظرًا لتوفر كاميرات أفضل على هذا الجهاز.

ومع ذلك، من المتوقع أن يؤدي وجود تطبيق iPad مخصص إلى تحسين التجربة لأنه سيسمح للمستخدمين بمشاهدة الصور ومقاطع الفيديو على شاشة أكبر بكثير.

تمامًا مثل إنستجرام، تفتقر منصة المدونات الصغيرة الجديدة التابعة لشركة Meta، Threads، أيضًا إلى إصدار iPadOS. وهذا يحد من كيفية تفاعل المستخدمين مع أحدث منصات التواصل الاجتماعي.

وفي أغسطس، أطلقت الشركة نسخة ويب من ثريدز تعمل على أجهزة الكمبيوتر المكتبية والأجهزة اللوحية.