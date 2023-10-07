شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: تسلا تخفض أسعار الطرازين 3 وY بعد تراجع ​​عمليات التسليم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - خفضت شركة تسلا أسعار بعض سيارات Model 3 وModel Y في الولايات المتحدة، بحسب CNBC، وهي ثاني انخفاض في الأسعار خلال ما يزيد قليلاً عن شهر، وذلك نتيجة لأنخفاض لعمليات التسليم ، وفقا لتقرير engadget.

ويدرج موقع تسلا الإلكتروني الآن الطراز 3 بسعر يبدأ من 38,990 دولارًا أمريكيًا، بانخفاض عن سعره السابق البالغ 40,240 دولارًا أمريكيًا ، وفي الوقت نفسه، يبلغ سعر الطراز 3 طويل المدى الآن 45.990 دولارًا (أقل من 47.240 دولارًا)، ويبلغ سعر الطراز 3 بيرفورمانس الجديد 50.990 دولارًا (من 53.240 دولارًا)، وبالإضافة إلى ذلك انخفض الطراز Y Performance SUV من 54,490 دولارًا إلى 52,490 دولارًا.

وهذه تخفيضات طفيفة مقارنة بانخفاض الأسعار بنسبة 20% تقريبًا التي أصدرتها في سبتمبر على الطرازين S وModel X EVs ، كما أنها تتضاءل مقارنة بتخفيضات الأسعار في شهر مارس والتي أدت إلى انخفاض تكاليف الطراز X بما يصل إلى 10000 دولار.

وبدأت شركة تسلا في التعامل مع الأسعار في أواخر عام 2022 عندما خفضت التكاليف لمواجهة تباطؤ الإنفاق الاستهلاكي وزيادة المنافسة على السيارات الكهربائية ، وأرجعت شركة صناعة السيارات تراجعها في الربع الثالث إلى تحديثات المصنع، مما أدى إلى توقف التصنيع ومنذ يناير، خفضت تسلا تكلفة الطراز 3 بنحو 17% والطراز Y بنسبة 26 % .

أشار الرئيس التنفيذي إيلون موسك إلى أنه على استعداد لإعطاء الأولوية للحجم والحصة السوقية على هوامش الربح على المدى القريب ، وقال في يوليو أعتقد أنه من المنطقي التضحية بالهوامش لصالح صنع المزيد من المركبات".

ومع ذلك، تعتقد شركة صناعة السيارات أنها ستظل تحقق أهدافها لعام 2023. "كان سبب الانخفاض المتسلسل في الأحجام هو فترات التوقف المخطط لها لترقية المصنع، كما تمت مناقشته في أحدث مكالمة للأرباح، وكتبت تسلا في بيان هذا الأسبوع: "إن هدفنا للحجم لعام 2023 والذي يبلغ حوالي 1.8 مليون سيارة لا يزال دون تغيير".