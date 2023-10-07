شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: فريق ذكاء اصطناعى ميتا يتقلص وسط عمليات تسريح العمال وإعادة الهيكلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تقلص فريق الذكاء الاصطناعي المسؤول في شركة ميتا وسط عمليات تسريح العمال وإعادة الهيكلة، حتى مع قيام الشركة في هذا الوقت بالتركيز على كل ما يتعلق بالذكاء الاصطناعي، حيث كافح فريق ميتا المكلف من أجل إنشاء أدوات الذكاء الاصطناعي لا تضر بالمجتمع ولكن تم تسريح الكثيرين، حتى في الوقت الذي تتسابق فيه الشركة لإطلاق منتجات الذكاء الاصطناعي الجديدة.

ووفقا لما ذكره موقع "business insider"، شكلت ميتا في عام 2020 رسميًا فريق الذكاء الاصطناعي المسؤول RAI، الذي يضم حوالي 30 عضوًا، ونما في النهاية إلى حوالي 40 شخصًا، وهو مزيج من الباحثين وعلماء البيانات والمهندسين ومديري المنتجات وخبراء السياسات الذين ركزوا جميعًا على إنشاء أدوات ونماذج الذكاء الاصطناعي التي كانت عادلة وشاملة.

تضاءلت أعداد المجموعة، خلال العام الماضي، وفقًا لخمسة أشخاص مطلعين على الشركة وعملها في مجال الذكاء الاصطناعي، وطلب هؤلاء الأشخاص عدم الكشف عن هويتهم، وبعد رحيل العديد من القادة، تمت إعادة الهيكلة التي أدت إلى دمج فريق RAI في مجموعة جديدة، وتتكون المجموعة الآن من حوالي 25 شخصًا، أي ما يقرب من نصف الحجم الذي كان عليه في عام 2021.

بدأت مجموعة RAI كـ "فريق رائد يعمل على تجاوز المشكلات المحتملة والتأكد من أن إصدارات الذكاء الاصطناعي آمنة وجيدة"، وفقًا لأحد الأشخاص المطلعين.

يأتي تقليص فريق RAI في وقت أصبح فيه الذكاء الاصطناعي ظاهرة عالمية، حيث إنه مع إطلاق OpenAI لبرنامج الدردشة التوليدي للذكاء الاصطناعي ChatGPT ومولد الصور DALL-E، بدأت شركات التكنولوجيا الكبرى في دفع أدوات الذكاء الاصطناعي التوليدية كجزء أساسي من جهودها التجارية.

تحولت ميتا بسرعة هذا العام إلى تركيز عام جديد على عملها في مجال الذكاء الاصطناعي، حيث أطلقت منذ ذلك الحين نموذج Llama AI الخاص بها للجمهور مجانًا وأطلقت ميزات الذكاء الاصطناعي التوليدية في منتجاتها الإعلانية، Facebook Messenger، وWhatsApp، وفي الوقت نفسه، خضعت ميتا لتغييرات هذا العام، مثل عمليات التسريح الجماعي للعمال وإعادة الهيكلة.

وقال زوكربيرج إن هذه التحركات كانت تتعلق بـ "الكفاءة" و"تسطيح" ما أصبح هيكلًا إداريًا متضخمًا، بالإضافة إلى رغبته في العودة إلى التركيز بشكل أكبر على العمل التكنولوجي الأساسي والتطوير.

في حين أنه من الطبيعي نسبيًا أن تأتي المجموعات الجديدة وتذهب مع التغييرات في تركيز الشركة، إلا أن أحد الأشخاص المطلعين قال إن الحد من حجم RAI ونطاقه تمامًا مع انطلاقة الذكاء الاصطناعي التوليدي هو أمر مبكر جدًا.

كما أن معظم عمليات تسريح العمال في RAI هذا العام أصابت أدوارًا تركز على التأثيرات على المستخدم النهائي، بما في ذلك الوظائف في تصميم المنتج، وتجربة المستخدم، وأبحاث المستخدم والسياسة.