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شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: Silent Hill: Ascension.. تعرف على موعد طرح اللعبة رسميا والان مع تفاصيل الخبر
وإذا كنت ترغب في المشاركة، فستتمكن من المشاركة من خلال تطبيق Ascension على أندرويد و iOS، او من خلال زيارة الموقع الإلكترونى الخاص بها.
Silent Hill Ascension
وقال نافوك :"لقد استخدمت عبارة "العرض العالمي الأول" عمداً لأن Silent Hill: Ascension ليست لعبة"، "إنها سلسلة بث مباشر حيث تشارك أنت، الجمهور، مباشرة لتحديد ما سيحدث، أنت وبقية المجتمع ستقرران مصير شخصياته، هذا لا يعني أن Ascension هو عمل حي، إنها تجربة تشبه إلى حد كبير لعبة الفيديو.
ويمكن أن تتضمن العناصر التفاعلية أحداث كويك تايم، حيث إذا فشل عدد كافٍ من الجمهور، فستفشل الشخصية معهم، بالإضافة إلى الألغاز، وتتمثل الخطة في إصدار محتوى جديد بشكل يومي يعمل على تطوير القصة ويعطي المزيد من القرارات والتحديات للاعبين للتفاعل معها.
وسيتم دمج تقدمهم في حلقات أسبوعية ستكون بمثابة "مجموع تفاعلات المجتمع مع Silent Hill: Ascension"، ويخطط المطور Genvid Technologies، الذي تعاون مع Konami وBad Robot Games في المشروع، لتشغيل السلسلة لمدة ستة أشهر.
قصة لعبة Silent Hill: Ascension
تدور قصة اللعبة حول مجموعة من الشخصيات الرئيسية، حيث يتم مطاردتهم من قبل وحوش Silent Hill المرعبة، وتتربص هذه الوحوش في الظلام، وتهدد بالقضاء على الناس وأطفالهم ومدن بأكملها، حيث يتم استدراجهم إلى الظلام عبر جرائم حدثت مؤخراً وذنوب ومخاوف مكبوتة منذ فترة طويلة، لتتعاون هذه الشخصيات معًا لمحاربة الوحوش والنجاة من Silent Hill.
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