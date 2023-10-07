شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: Silent Hill: Ascension.. تعرف على موعد طرح اللعبة رسميا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت شركتا Genvid Entertainment و Konami Digital Entertainment عن موعد طرح لعبة الرعب التفاعلية الجديدة Silent Hill: Ascension، والتى تعد واحدة من أبرز ألعاب الرعب الكلاسيكية، حيث من المنتظر طرحها لأول مرة عالميًا في 31 أكتوبر الجاري، وذلك بحسب جاكوب نافوك، المنتج التنفيذي للعبة والرئيس التنفيذي لشركة Genvid المطورة.

وإذا كنت ترغب في المشاركة، فستتمكن من المشاركة من خلال تطبيق Ascension على أندرويد و iOS، او من خلال زيارة الموقع الإلكترونى الخاص بها.



Silent Hill Ascension

فكرة لعبة Silent Hill: Ascension وقال نافوك :"لقد استخدمت عبارة "العرض العالمي الأول" عمداً لأن Silent Hill: Ascension ليست لعبة"، "إنها سلسلة بث مباشر حيث تشارك أنت، الجمهور، مباشرة لتحديد ما سيحدث، أنت وبقية المجتمع ستقرران مصير شخصياته، هذا لا يعني أن Ascension هو عمل حي، إنها تجربة تشبه إلى حد كبير لعبة الفيديو.

ويمكن أن تتضمن العناصر التفاعلية أحداث كويك تايم، حيث إذا فشل عدد كافٍ من الجمهور، فستفشل الشخصية معهم، بالإضافة إلى الألغاز، وتتمثل الخطة في إصدار محتوى جديد بشكل يومي يعمل على تطوير القصة ويعطي المزيد من القرارات والتحديات للاعبين للتفاعل معها.

وسيتم دمج تقدمهم في حلقات أسبوعية ستكون بمثابة "مجموع تفاعلات المجتمع مع Silent Hill: Ascension"، ويخطط المطور Genvid Technologies، الذي تعاون مع Konami وBad Robot Games في المشروع، لتشغيل السلسلة لمدة ستة أشهر.