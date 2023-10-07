شكرا لقرائتكم خبر عن المملكة تشارك بـ"تمرين الأمن السيبراني" في اتحاد الاتصالات بسويسرا والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - نفذت الهيئة الوطنية للأمن السيبراني "تمرين الأمن السيبراني" بمشاركة المسؤولين المنتخبين وكبار مديري وكالة الأمم المتحدة المتخصصة بالاتصالات وتقنية المعلومات "الاتحاد الدولي للاتصالات"، وحضور الأمينة العامة للاتحاد الدولي للاتصالات دورين بوجدان مارتن، في مقر الوكالة في سويسرا.

وأوضحت الهيئة أن التمرين يهدف إلى رفع مستوى الجاهزية السيبرانية، وتبادل المعلومات والخبرات في مجال الأمن السيبراني، والإلمام بآخر الأساليب المستخدمة في الهجمات السيبرانية، وتناول التمرين إجراء محاكاة لأنواع مختلفة من الهجمات والحوادث السيبرانية الواقعية، وتطبيق آلية الاستجابة لها، بما يسهم في تعزيز الصمود السيبراني.

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الأمن السيبراني

بينت الهيئة أن التمرين يأتي في إطار جهود الهيئة الدولية ومبادراتها في دعم وتوحيد المساعي المشتركة في مجالات الأمن السيبراني على المستوى الدولي، ويُعد امتداداً للنجاح الذي تحقق في "تمرين الأمن السيبراني" الذي نفذته شهر مايو الماضي على هامش القمة العالمية لمجتمع المعلومات 2023 بمشاركة أكثر من 40 دولة ومنظمة حول العالم.

ويأتي تنفيذ التمرين عبر منصة متخصصة تم بناؤها واستضافتها وتشغيلها محلياً بالتعاون مع الذراع التقني للهيئة، الشركة السعودية لتقنية المعلومات (سايت)، يجري من خلالها تصميم تمارين سيبرانية وتطوير سيناريوهات تحاكي آخر التطورات في الأساليب المستخدمة في التهديدات والهجمات السيبرانية والتزود بإستراتيجيات التعامل معها.