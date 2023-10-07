تكنولوجيا: مراجعة لهاتف ابل iPhone 15 Pro Max بعد أسبوعين من إستخدام الهاتف

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - عادت شركة ابل هذا العام لسوق الهواتف الذكية بإصدارها المميز iPhone 15 Pro Max، الذي يجمع بين التصميم القوي والخفيف من التيتانيوم، مع معالج A17 Pro، وفي السطور التالية نستعرض كل ما قدمت ابل في هذا الإصدار.

بين التصميم القوي والترقية في المعالج والتحسينات في المواصفات انطلق هاتف iPhone 15 Pro Max الجديد للمنافسة في الأسواق بمجموعة جديدة من المواصفات والمميزات التي يبحث عنها الكثير من مستخدمي هواتف الأيفون.

ويعد معالج A17 Pro من بين نقاط التسويق الأولى التي قدمت من ابل في هذا الإصدار، حيث يرتكز المعالج على دقة تصنيع 3 نانومتر مع تحسينات في كرت الشاشة، وتقنية تتبع الأشعة.

كما يعد هاتف 15 Pro Max من أول الإصدارات المميزة بمنفذ USB C من ابل، مع سرعة أعلى بمعايير USB 3، هذا إلى جانب ترقية في الكاميرة الرئيسية المميزة بدقة 48 ميجا بيكسل، أيضاً يأتي هذا الإصدار بميزة حصرية في كاميرة telephoto جديدة بعدسات periscope تعزز التكبير البصري في هذا الإصدار حتى 5 مرات.

مواصفات هاتف

أبعاد الهاتف 159.9في 76.7 في 8.3مم، مع وزن 221 جرام، وطبقة من زجاج للحماية في الجهة الخلفية والأمامية

تصميم من التياتنيوم من الفئة 5، دعم معايير IP68 لمقاومة الغبار والماء، ودعم خدمة الدفع Apple Pay

شاشة LTPO Super Retina XDR OLED بحجم 6.70 إنش، ومعدل تحديث 120Hz، وتدعم HDR10، وDolby Vision، وسطوع بين 1000 nit إلى أقصى سطوع 2000 nit، كما يدعم الهاتف دقة عرض 1290 في 2796 بيكسل، وأبعاد 19.51:9، وكثافة عرض 460 بيكسل لكل إنش، مع دعم ميزة Always-On

رقاقة Apple A17 Pro بدقة تصنيع 3 نانومتر

ذاكرة 8 جيجا بايت رام، وسعة تخزين 256 أو 512 جيجا بايت أو 1 تيرابايت

نظام تشغيل iOS 17

كاميرة رئيسية بدقة 48 ميجا بيكسل وفتحة عدسات f/1.8 بميزة التركيز التلقائي المزدوج للبيكسل PDAF ودعم sensor-shift OIS، وكاميرة Telephoto بدقة 12 ميجا بيكسل وفتحة عدسات f/2.8 بميزة التركيز التلقائي المزدوج للبيكسل PDAF، مع مستشعر 3D بميزة التثبيت البصري، والتكبير البصري حتى 5 مرات، بينما يأتي المستشعر الأخير بدقة 12 ميجا بيكسل وفتحة عدسات f/2.2 وزوايا فائقة الإتساع، ومستشعر عمق TOF 3D LiDAR

كاميرة أمامية بدقة 12 ميجا بيكسل وفتحة عدسات f/1.9 دعم التثبيت البصري والتركيز التلقائي المزدوج للبيكسل، مع مستشعر عمق SL 3D

بطارية بقدرة 4441 mAh ويدعم تقنية الشحن السريع حيث يمكن شحن 50% خلال 30 دقيقة، والشحن اللاسلكي بتقنية MagSafe بقدرة 15W، وبتقنية Qi بقدة 7.5W، والشحن العكسي.

يدعم الإتصال بشبكات 5G، وeSIM، ويدعم اثنان من شرائح SIM، وWi-Fi 6e، وتقنية البلوتوث 5.3، وNFC.

يضم كاميرة Face ID، جيرسكوب، مقياس تسارع، وبوصلة، وبارومتر، مع مكبرات صوتية بنظام ستريو، ويدعم الإتصال بالأقمار الإصطناعية، كما يضم منفذ USB C.

فتح صندوق هاتف iPhone 15 Pro Max

تقدم شركة ابل هاتف iPhone 15 Pro Max في صندوق تغليف بتصميم نحيف يتضمن كابل USB، مع وحدة الهاتف، وبعض الملصقات المميزة بشعار ابل وآداة لفتحة SIM، ويتميز كابل USB C بتصميم مضفر ليستمر في دعم المستخدم لفترة أطول.

التصميم

إستبدلت ابل تصميم الفولاذ المقاوم للصدأ في هاتفها الجديد iPhone 15 Pro Max بتصميم من التيتانيوم بوزن أخف إلى حد ما، وأكثر متانة كما يدعم المقاومة بكفاءة أعلى، أيضاً يتميز الهاتف بتصميم نهائي غير لامع.

ولقد انطلق 15 Pro Max بوزن أخف 20 جرام من إصدار الشركة السابق iPhone 14 Pro Max، ويمكن لمستخدمي الإصدار السابق ملاحظة هذا الإختلاف في الوزن بشكل واضح.

أيضاً يمكن ملاحظة التصميم الدائري لحواف إطار الهاتف، حيث يظهر الهاتف بشكل عام بتصميم أنحف يقدم تجربة مريحة أكثر في الإمساك بالهاتف بيد واحدة دون القلق من إنزلاق الهاتف.

ويدعم iPhone 15 Pro Max معايير IP68 لمقاومة الماء والغبار، حيث يمكن للهاتف الصمود في الماء بعمق 6 أمتار لمدة تصل إلى 30 دقيقة.

كما يظهر الغطاء الخلفي للهاتف بتصميم معتم على غرار إصدار الشركة السابق، مع طبقة حماية من Corning، وتوفر ابل للمستخدمين هاتف iPhone 15 Pro Max بتصميم من التيتانيوم باللون الأسود، والأبيض وأيضاً اللون الفعلي لمادة التيتانيوم.

كما تستمر ابل في تبني تصميم “Dynamic Island” في هذا الإصدار، أيضاً يتم ترتيب إعدادات الكاميرة الخلفية بشكل مثلث.

ولقد صمم الهيكل الداخلي لإصدار هذا العام من الألومنيوم كبديل للفولاذ المقاوم للصدأ، كما أكدت عملية تفكيك الهاتف على التجربة السلسة لإصلاح الهاتف مقارنة بهاتف 14 Pro Max.

ويتميز iPhone 15 Pro Max بشاشة Super Retina XDR OLED بحجم 6.7 إنش، مع زوايا دائرية، وتعد الشاشة الأفضل بين الهواتف الذكية المنافسة في الأسواق، مع أفضل دقة في الألوان، وأعلى تباين، وأيضاً أفضل نسبة سطوع، كما تدعم شاشة الهاتف أفضل زوايا عرض، وتتميز بحواف أنحف.

كما يضم نظام “Dynamic Island” فتحات للكاميرة بتصميم صغير الحجم، ويتميز مستشعر كاميرة السيلفي بدقة 12 ميجا بيكسل بميزة التثبيت البصري، مع ميزة التركيز التلقائي، كما يضم نظام الكاميرة ماسح 3D، مع ميزة التعرف على الوجه.

أيضاً تقدم ابل في الجزء الخلفي لكاميرة السيلفي مستشعر للإضاءة المحيطة، على أن يتوفر مستشعر أخر للإضاءة المحيطة إلى جانب إعدادات الكاميرة الخلفية.

كما تنقسم المكبرات الصوتية بين مكبر صوتي أعلى الشاشة بتصميم صغير، بينما يأتي المكبر الصوتي الأخر إلى أسفل الشاشة.

ويدعم الجزء الخاص بنظام “Dynamic Island” عرض رسوم، وعدد من المميزات مع تعدد المهام بأعلى كفاءة.

وفي إعدادات الكاميرة الخلفية تقدم ابل هاتف iPhone 15 Pro Max بتصميم مربع للكاميرة الخلفية، التي تتضمن 3 مستشعرات بحلقات معدنية وتصميم بارز، وتتميز الكاميرة الخلفية بمستشعر رئيسي بدقة 48 ميجا بيكسل، مع مستشعر بدقة 12 ميجا بيكسل بزوايا عرض فائقة الإتساع، كما يأتي مستشعر periscope telephoto بدقة 12 ميجا بيكسل بميزة التكبير البصري.

أيضاً تضم إعدادات الكاميرة فلاش LED ثنائي يدعم اثنان من مستويات الإضاءة، كما تضم الإعدادات ماسح LiDAR، مع مستشعر للإضاءة المحيطة، وميكروفون بتصميم يتوافق مع إعدادات الكاميرة.

وتحتاج وحدة الكاميرة الخلفية للحماية بحافظة لتفادي خدش الغطاء الزجاجي في حالة تثبيت الهاتف على سطح المكتب، كما يدعم الهاتف الشحن اللاسلكي بنظام MagSafe، ويتميز المغناطيس بآداء قوي، على أن يدعم الهاتف نطاق واسع من ملحقات MagSafe.

ويأتي الهاتف بمنفذ USB-C، مع اثنان من الفتحات الخاصة بالمكبر الصوتي، وميكروفون، مع مكبر صوتي أخر بنظام ستريو، ويضم الإطار الأيمن للهاتف مفتاح بتصميم طويل لإغلاق وتشغيل الهاتف، أو إعادة تشغيل الهاتف، أو تنشيط الطوارئ.

كما يضم الإطار الأيسر للهاتف فتحة لشريحة SIM، مع اثنان من أزرار التحكم في مستوى الصوتيات، إلى جانب زر Action الجديد المميز بتصميم أصغر بنسبة 50% من الأزرار الأخرى، كما يستبدل زر كتم الصوتيات بزر الأكشن.

ويدعم زر الأكشن التنشيط والإغلاق عبر الضغط المطول، ويتضمن هذا الزر عدد من الإجراءات المحددة مسبقاً مثل كتم الصوتيات، تنشيط المصباح، وتنشيط الكاميرة، مع Focus، وVoice Memo، وأيضاً Shortcut.

ويتميز iPhone 15 Pro Max بأبعاد 159.9 في 76.7 في 8.3 مم، ووزن 221 جرام، أي أخف 20 جرام من إصدار الشركة السابق iPhone 14 Pro Max.

بشكل عام تدعم ابل هاتف iPhone 15 Pro Max بتصميم صلب بحماية أعلى وتجربة أفضل في حمل الهاتف بمعايير آمان أعلى، كما ركزت ابل على أدق التفاصيل في تطوير تصميم هذا الإصدار، إلا أن التجربة العملية كشفت عن إمكانية تعرض الطبقة الزجاجية الخلفية للكسر بشكل سريع أيضاً.

شاشة Retina OLED

تعد الشاشة أحد نقاط التسويق الهامة التي إشتهرت بها إصدارات ابل من هواتف الأيفون، حيث تجمع بين السطوع ودقة الألوان، ولا يختلف الحال مع هاتف iPhone 15 Pro Max الذي يضم شاشة LTPO Super Retina XDR OLED بحجم 6.7 إنش ودقة 1290 في 2796 بيكسل بكثافة عرض 460 بيكسل لكل إنش.

وتأتي الشاشة بتقنية “ProMotion” أو معدل التحديث الديناميكي المتغير الذي يبدأ من 1Hz وصولاً إلى معدل تحديث 120Hz، هذا إلى جانب دعم مميزات Always-On، ووضع الإستعداد.

كما تدعم الشاشة نطاق واسع من التدرج اللوني، أيضاً لمحتوى الفيديو تدعم الشاشة تقنية HDR10، وDolby Vision، وتضم فتحات لنظام “Dynamic Island”.

ويتميز الهاتف بطبقة حماية من Corning مع طلاء مقاوم لبصمات الأصابع إلا أن التجربة العملية كشفت عن إمكانية ظهور بعض الآثار على إطار الهاتف مع الإستخدام على المدى الطويل، من جانب أخر تأتي الشاشة بميزة اللمس Haptic تدعمها محرك Taptic المميز بآداء قوي.

كما يدعم الهاتف سطوع 1000 nit، بينما تصل الشاشة في أقصى سطوع في ضوء النهار إلى نسبة 2000 nit، ومع محتوى HDR تنخفض نسبة السطوع إلى 1600 nit.

وتعمل ابل على معايرة دقة الألوان في المصنع، ويستهدف iPhone 15 Pro Max معايير sRGB في تدرج الألوان في أغلب التطبيقات، حيث تقدم الشاشة أدق ألوان حتى مع إنخفاض سطوع الشاشة إلى أدنى مستوى.

وفي معدل التحديث تدعم ابل الهاتف بمعدل تحديث ديناميكي يبدأ من 1Hz مع الصور الثابتة، وميزة always-on وأيضاً في نمط وضع الإستعداد.

ومع تصفح الإنترنت يرتفع معدل التحديث إلى 120Hz لدعم المستخدم بآداء سلس للتنقل بين صفحات الإنترنت، كما يتم عرض المحتوى غالباً عند معدل 60 إطار لكل ثانية، وهو المعدل المتوفر للهاتف في البداية.

بث المحتوى وتقنية HDR

تدعم شاشة ابل معايير HDR10 وDolby Vision، كما يدعم الهاتف معايير DRM التي تتيح للهاتف بث محتوى HDR من خدمات Netflix أو YouTube.

من جانب أخر لن تحتاج إلى عرض محتوى HDR بملء الشاشة، حيث تتميز التقنية بآداء مرن لبث محتوى الفيديو بتقنية HDR في الجزء المحدد للفيديو فقط.

الإستجابة اللمسية في الشاشة

تتمتع هواتف الأيفون بآداء ممتاز في دعم الإستجابة اللمسية في شاشة الهاتف، وتتفوق هواتف الأيفون على الكثير من المنافسين في هذه الميزة، وذلك بفضل محرك Taptic الذي يعمل على تعزيز الإستجابة اللمسية بدقة أعلى وآداء أسرع.

البطارية

تدعم ابل هاتف iPhone 15 Pro Max بقدرة بطارية 4441 mAh، أي يأتي هذا الإصدار بترقية بسيطة في قدرة البطارية لا تتخطى نسبة 2-3% مقارنة بهاتف iPhone 14 Pro Max، إلا أن ابل تؤكد على أنه الأفضل في عمر البطارية مع تقنية LTPO OLED في الشاشة والشرائح المميزة بدقة تصنيع 3 نانومتر والتي تدعم الهاتف بإستهلاك أكثر كفاءة للطاقة.

وفي التجربة العملية لآداء البطارية في الإتصال إستطاعت البطارية الإستمرار بعمر شحن يصل إلى 25 ساعة، وفي تجربة البطارية في تشغيل الشاشة إستمرت حتى 24 ساعة، وفي إختبارات تصفح الإنترنت وتشغيل الفيديو إستمرت البطارية أيضاً بعمر شحن يصل إلى 24 ساعة.

الشحن

لا تقدم ابل محول للشحن في محتوى الصندوق الخاص بهاتف iPhone 15 Pro Max، إلا أن ابل تدعم جميع إصدارتها من سلسلة iPhone 15 بتقنية “USB Power Delivery”، مع دعم الشحن اللاسلكي السريع عبر نظام MagSafe.

ومن المقرر أن يدعم 15 Pro Max تقنية الشحن السريع بقدرة 20W، والشحن اللاسلكي بقدرة 15W، وتؤكد ابل على إمكانية شحن الهاتف إلى نسبة 50% خلال 30 دقيقة فقط بمحول شحن بقدرة 20W.

أيضاً تؤكد التجربة العملية لسرعة الشحن على أن الهاتف يأتي بآداء يحاكي هاتف 14 Pro Max، حيث يدعم iPhone 15 Pro Max الشحن لنسبة 233% خلال 15 دقيقة، ونسبة 46% خلال 30 دقيقة، بينما يستغرق شحن نسبة 80% ساعة كاملة.

ويستغرق شحن البطارية يشكل كامل ساعة و49 دقيقة، ولا تتغير سرعة الشحن حتى مع إستخدام محول شحن بقدرة 30W.

كما تدعم ابل الهاتف بنمط خاص لزيادة العمر الإفتراضي للبطارية، والذي يقدم للمستخدم نمط خاص للشحن يتوافق مع إستخدام الهاتف، ويعمل هذا النمط على حماية البطارية بشكل أفضل عند الشحن في ساعات الليل، حيث يتم شحن البطارية إلى نسبة 80% بآداء سريع ومن ثم يتوقف الهاتف عن إدخال شحن إضافي للبطارية لتعزيز العمر الإفتراضي للبطارية.

ويتميز هاتف 15 Pro Max بدعم الشحن اللاسلكي بقدرة 7.5W بمعايير تقنية Qi، إلا أن شركة ابل توصي بإستخدام الشحن اللاسلكي بنظام MagSafe بقدرة 15W، من جانب أخر يدعم الهاتف ميزة الشحن العكسي بقدرة شحن تتراوح بين 4 إلى 4.8W، أيضاً يمكن للهاتف أن يدعم شحن سماعة AirPods أو ساعة Apple Watch بقدرة 2W.

المكبرات الصوتية

يرتكز هاتف iPhone 15 Pro Max على تقنية المكبرات الصوتية الهجينة بنظام ستريو، والتي قدمت من ابل في الإصدارات السابقة من هواتف الأيفون.

ويأتي مكبر الصوتي الأول في الجزء السفلي من الهاتف، بينما تقدم سماعة الأذن مهام المكبر الصوتي الثاني في الهاتف، وتقدم المكبرات الصوتية آداء بأعلى جودة ومستوى مرتفع في الصوتيات، مع توازن أفضل في الصوتيات، أيضاً تعزز ابل الآداء الصوتي للهاتف بميزة إخراج الصوتيات وفقاً لإتجاه الهاتف.

تحديث iOS 17

تنطلق جميع إصدارات ابل من هواتف iPhone 15 بنظام تشغيل iOS 17 مثبت مسبقاً، ويأتي هذا التحديث بميزة وضع الإستعداد، مع تخصيص أعلى لجهات الإتصال، وميزة مشاركة كلمات المرور مع الأصدقاء.

كما يدعم هذا التحديث المستخدمين بميزة تصفح الخرائط خارج نطاق الإنترنت، مع تحديث لتطبيق Messages وميزة الحذف التلقائي لرمز SMS، أيضاً يأتي التحديث بأدوات تفاعلية جديدة من بين مميزات أخرى.

وعند معاينة هاتف iPhone 15 Pro Max مع تحديث iOS 17 تظهر واجهة الهاتف مع الكثير من رموز التطبيقات والويجت، بينما تتضمن المكتبة التطبيقات الأقل أهمية للمستخدم، مع مراكز الإشعارات، والتحكم.

كما تظهر شاشة القفل في iOS 17 بتصميم مألوف للمستخدم، مع مركز للإشعارات، وإختصارات سريعة عبر shortcuts لتنشيط المصباح والكاميرة.

ويتوفر وضع الإستعداد للتنشيط بشكل إختياري، حيث يمكن تنشيط هذا النمط أثناء الشحن عند تثبيت الهاتف بشكل أفقي، ليعمل الهاتف على عرض التوقيت والتقويم بحجم أكبر في الشاشة، كما يدعم هذا النمط عرض الإشعارات، وتوفر ابل في هذا النمط إختيار للعرض الليلي باللون الأحمر.

أيضاً يتاح للمستخدم تخطي شاشة القفل عبر تقنية Face ID أو كلمة المرور وذلك في حالة إختيار إلغاء القفل، كما يدعم التحديث المستخدم بتخصيص شاشة القفل عبر إختيار أي من الخلفيات المميزة المقدمة من ابل، ويتاح للمستخدم تخصيص شاشة القفل بعدد 4 من الويجت.

يمكن للمستخدم أيضاً إنشاء اثنان من شاشات القفل المختلفة والتبديل بينهم أثناء التنقل عبر النقر المطول ثم التمرير.

كما يمكن للضغط المطول على زر Action أن يدعم تنشيط وإغلاق هذا الزر، ويدعم هذا الزر تنفيذ عدد من الإجراءات المحددة بشكل مسبق والتي تشمل كتم الصوتيات، وتشغيل الكاميرة، وتشغيل المصباح، والتحكم في المكبر الصوتي، ونمط Focus إلى جانب تنشيط المذكرة الصوتية، وShortcut.

أيضاً تقدم ابل ميزة حجب شاشة رئيسية محددة لحماية خصوصية المستخدم، مثل صفحات تتضمن تطبيقات أو ألعاب، أو صفحات في التطبيقات خاصة بالعمل.

ويأتي تحديث iOS 17 بنمط Focus من جديد، والذي يدعم المستخدم بتحديد إعدادات مسبقة لشاشة القفل، وعند التبديل بين الشاشات الرئيسية يعمل نظام التشغيل على تغيير نمط Focus، أيضاً دعم ضبط نمط Focus للألعاب، أو العمل، أو أثناء القيادة.

ويقدم تحديث iOS 17 عدد 3 من أحجام الويجت في واجهة المستخدم، والتي تختلف بين 2 في 2 أو 4 في 2 أو 4 في 4، ويمكن تكديس رموز الويجت المميزة بنفس الحجم فوق بعضها البعض على أن يتم تدويرها بشكل تلقائي للإختيار.

كما تتميز widget في هذا التحديث بتصميم تفاعلي أكثر، حيث يمكن النقر على الويجت الخاص بالتطبيق وتنفيذ بعض الإجراءات دون الحاجة إلى الدخول للتطبيق.

أيضاً تأتي مكتبة التطبيقات بتصميم درج للتطبيقات في الشاشة الرئيسية إلى اليمين، والذي يعمل بشكل تلقائي على ضم التطبيقات المثبتة حديثاً.

وتدعم “Dynamic Island” مهام متعددة، مع رسوم متحركة بخلفية سوداء في هذا الجزء، ودعم ثلاثة من الأنماط، على أن يظهر النمط القياسي في حالة تنشيط الجزء الخاص “Dynamic Island” والذي يكشف عن مؤشرات الكاميرة والميكروفون.

كما يأتي النمط الثاني بتصميم نتوء صغير مع معلومات إلى اليمين واليسار وعرض للتنبيهات وأيضاً الإشعارات، ويدعم النمط الثالث تشغيل التطبيقات المتوافقة في هذا الجزء.

ويقدم نظام “Dynamic Island” رسوم متحركة لكاميرة Face ID، أو رسوم للشحن، ورسوم لتطبيقات الموسيقى وSpotify، وAmazon، وYouTube، وأيضاً Soundcloud.

الآداء

أطلقت ابل إصدارات iPhone 15 Pro بشكل خاص هذا العام برقاقة A17 Pro الجديدة التي ترتكز على دقة تصنيع 3 نانومتر، كما تتضمن وحدة المعالجة كرت شاشة بعدد 6 من الأنوية لدعم المستخدم بآداء بمستوى يرقى لمنصات الألعاب.

وتدعم إصدارات Pro بالفعل ألعاب Resident Evil Village، وResident Evil 4 Remake، وAssassin’s Creed Mirage والتي تتوفر في بداية عام 2024.

أيضاً تعد رقاقة A17 Pro أولى الرقاقات المميزة بدقة تصنيع 3 نانومتر بعملية تصنيع TSMC بعدد 19 مليون من الترانزستور.

ويتميز A17 Pro بعدد 6 من الأنوية والتي تنقسم إلى 2 من الأنوية لتعزيز الآداء بتردد 3.78GHz، و4 من الأنوية لتعزيز الكفاءة بسرعة 2.02GHz.

كما تؤكد ابل على أن الرقاقة تأتي بآداء أسرع بنسبة 10% مقارنة برقاقة A16 Bionic، بينما يأتي كرت الشاشة بآداء أسرع بنسبة 20%، وتدعم الشريحة تقنية تتبع الأشعة التي بتعزيز في الآداء 4 مرات أكثر.

أيضاً تقدم ابل ترقية في محرك Neural الذي يرتكز على عدد 16 من الأنوية، كما يتميز بآداء سريع مرتين أفضل من شريحة العام الماضي.

ويضم معالج A17 Pro محرك للشاشة يدعم فك تشفير AV1، وProRes، كما تدعم الرقاقة هاتف iPhone 15 Pro Max في تسجيل فيديو 4K عند 60 إطار لكل ثانية بتنسيق ProRes RAW، مع دعم معايير ACES في الألوان.

أيضاً تنطلق إصدارات Pro بذاكرة عشوائية 8 جيجا بايت رام في ذاكرة LPDDR5، وسعة تخزين 256 أو 512 جيجا بايت أو 1 تيرابايت في ذاكرة NVMe.

ولقد كشفت إختبارات الآداء عن دعم 15 Pro Max آداء أفضل في الأنوية الأحادية بنسبة 10% مقارنة بهاتف 14 Pro Max، بينما يتم سجلت إختبارات الأنوية المتعددة آداء أفضل بنسبة 6% فقط.

أيضاً أكدت إختبارات الآداء في 3D Mark على أن رقاقة A17 Pro تأتي بتحسينات طفيفة في الآداء بنسبة 10% مقارنة بهاتف 14 Pro Max الذي جاء برقاقة A16 Bionic.

وفي إختبارات آداء كرت الشاشة قدم هاتف iPhone 15 Pro Max إستقرار أعلى في الآداء بنسبة 70%، وهو آداء ممتاز لإصدار يضم طبقة زجاجية من الجهة الخلفية، وأيضاً مع نظام التبريد السلبي للهاتف.

كما تم تجربة تشغيل لعبة “Call of Duty” لمدة تصل إلى 40 دقيقة على هاتف iPhone 15 Pro Max، حيث إستمر الهاتف في دفع أفضل آداء مع إستقرار جيد.

ولقد أشارت بعض تقارير المستخدمين إلى إرتفاع حرارة الهاتف، أثناء الشحن السريع، إلا أنها تقارير متفرقة، كما أكدت ابل على إدراك المشكلة وخططها لإطلاق تحديث للبرنامج لمعالجة المشكلة.

الكاميرة

تدعم ابل iPhone 15 Pro Max بعدد 4 من الكاميرات والتي تنقسم بين ثلاث كاميرات خلفية وكاميرة سيلفي، ويدعم الكاميرة نظام LiDAR في الجهة الخلفية، ومستشعر 3D ToF في الجهة الأمامية.

ولقد إتجهت ابل لتحديث جميع الكاميرات عدا كاميرة السيلفي، حيث تتضمن الكاميرة الخلفية مستشعر رئيسي بدقة 48 ميجا بيكسل بحجم بيكسل 1.22µm، وبعد بؤري 24مم، وفتحة عدسات f/1.78.

وتؤكد الإختبارات على أن الكاميرة تأتي بإمكانيات تصوير جديدة، حيث يتاح للمستخدم إلتقاط الصور بدقة 48 ميجا بيكسل وتنسيق HEIF/JPG، أو بدقة 48 ميجا بيكسل بتنسيق ProRAW.

كما تأتي الكاميرة بأوضاع للتكبير الرقمي ببعد بؤري 28 مم و35 مم، على أن يتاح للمستخدم الإختيار البعد البؤري المفصل كإعداد إفتراضي.

أيضاً يضم iPhone 15 Pro Max كاميرة بعدسات periscope للمرة الأولى، لتكبير بصري يصل إلى 5 مرات، أو ببعد بؤري 120 مم، وتقدم ابل تقنية “tetraprism” والتي تعمل على عكس الإضاءة عبر عدد 4 من العناصر قبل وصول الضوء للمستشعر.

وتتميز العدسات بفتحة f/2.8، كما تدعم الكاميرة ميزة التثبيت البصري التي ترتكز على تحريك العدسات والمستشعر لمواجهة أي إهتزاز في الكاميرة.

كما تتضمن الإعدادات كاميرة بزوايا عرض فائقة الإتساع ويأتي المستشعر بحجم 1/2.55، وحجم بيكسل 1.4µm، وميزة التركيز لكل بيكسل بنسبة 100%، ببعد بؤري 12مم وفتحة عدسات f/2.2.

وتدعم كاميرة iPhone 15 Pro Max تصوير لقطات Macro، كما تتضمن الطبقة الخارجية بتصميم مقاوم للإنعكاسات، مع دعم تقنية HDR، وتحسينات في نمط التصوير الليلي.

من جانب أخر تتميز كاميرة السيلفي بدقة 12 ميجا بيكسل، بحجم مستشعر 1/3.6، وفتحة عدسات f/1.9، كما تدعم الكاميرة بعد بؤري 23مم، مع ميزة التركيز التلقائي، والتثبيت البصري.

وتدعم إعدادات الكاميرة الفلاش الذي قدم في إصدار العام الماضي والمميز بعدد 9 من مصابيح LED مقسمة في شبكة 3 في 3، على أن يدعم كل واحد الضبط بشكل مستقل، حيث يتميز بإضاءة قوية لكن مع مزامنة بطيئة.

تطبيق الكاميرة

تتضمن معالجة الصور في تطبيق الكاميرة كافة المميزات السابقة مثل Smart HDR، ونمط ليلي، وDeep Fusion، إلى جانب المحرك الضوئي، ولقد أجرت ابل تحسينات على هذه الأنماط.

ويظهر النمط الليلي بشكل تلقائي عند بدء إلتقاط الصور في ساعات الليل، كما ستظهر مقترحات إلى جانب رمز النمط الليلي، والتي تقدم للمستخدم إختيارين بين ميزة تعرض أطول أو تعطيل الوضع الليلي.

كما يأتي تطبيق الكاميرة بوضع “Macro” في التصوير، مع تحسينات في ميزة التركيز التلقائي للكاميرة المميزة بزوايا عرض فائقة الإتساع.

من جانب أخر تتضمن واجهة الكاميرة إختيارات للتبديل بين 0.5x و1x و2x و5x، حيث تظهر هذه الإختيارات لنمط macro في التصوير بشكل تلقائي.

ويمكن للمستخدم التمرير بين عدد من الأوضاع في التصوير في واجهة تطبيق الكاميرة والتي تتضمن الفلاش، الصور الحية، والوضع الليلي، ونمط لتعويض التعرض، مع فلاتر.

من جانب أخر يتوفر لتسجيل الفيديو ميزة تغيير الدقة، ومعدل الإطارات من خلال عدسات viewfinder، كما يتوفر نمط Portrait في الكاميرة الرئيسية، وكاميرة tele وأيضاً كاميرة السيلفي.

يمكن لكاميرة هاتف iPhone 15 Pro Max إدراك تصوير الأشخاص أو الحيوانات بشكل تلقائي ليتحول التصوير إلى الوضع الرأسي مع تفاصيل عمق للصور، كما يتاح للمستخدم تعتيم الخلفية من خلال تطبيق الكاميرة.

أيضاً تدعم جميع الكاميرات تنسيق RAW، كما تقدم ابل ميزة “Photographic Styles” التي تعمل على تحرير الصور بشكل تلقائي، كما يتوفر للمستخدم الوضع السينمائي في التصوير.

ويدعم iPhone 15 Pro Max إلتقاط صور بدقة 24 ميجا بيكسل بشكل إفتراضي، كما يتوفر إختيار بدقة 12 ميجا بيكسل في الكاميرة الرئيسية بدقة 48 ميجا بيكسل.

كما يأتي المستشعر الرئيسي بميزة فلتر الألوان Quad-Bayer، وتتميز الصور بدقة 24 ميجا بيكسل في ضوء النهار بآداء رائع، حيث تقدم الكاميرة تفاصيل دقيقة.

أيضاً تتوفر تفاصيل أكثر دقة عند إلتقاط صور بدقة 48 ميجا بيكسل، حيث تنتج صور بوضوح أكبر دون أي تشويش مرئي، كما تقدم الكاميرة ألوان بدقة فائقة.

من جانب أخر تقدم كاميرة telephoto آداء جيد جداً في التكبير البصري حتى 5 مرات، بتشويش أقل، وتباين رائع، وأيضاً ألوان دقيقة ونطاق ديناميكي ممتاز.

وتقدم الكاميرة المميزة بزوايا عرض فائقة الإتساع أفضل آداء، مع تفاصيل بأعلى دقة، وزوايا ممتازة، مع تشويش أقل وتباين مرتفع، وأيضاً أعلى دقة للألوان.

وفي كاميرة السيلفي يأتي هاتف iPhone 15 Pro Max بنفس الكاميرة المقدمة في إصدار العام الماضي بدقة 12 ميجا بيكسل وبعد بؤري 23 مم، وفتحة عدسات f/1.9، مع ميزة التركيز التلقائي، وتدعم الكاميرة إقتصاص الصور بشكل عمودي إلى 7 ميجا بيكسل لدعم المستخدم بإطار محكم لصور السيلفي.

ومع تحول المشهد إلى الوضع الأفقي يحصل المستخدم على دقة 12 ميجا بيكسل بتفاصيل أكثر، ويمكن التبديل بين هذه الأوضاع يدوياً أيضاً.

من جانب أخر يعمل التصوير في الوضع الليلي بشكل تلقائي عند إستشعار إنخفاض الإضاءة في المحيط، على أن يتم حفظ الصور في النمط الليلي بدقة 12 ميجا بيكسل، وللحصول على دقة 24 ميجا بيكسل سيكون على المستخدم تعطيل الوضع الليلي في البداية.

وبشكل عام آداء الكاميرة في التصوير الليلي ممتاز بسطوع مرتفع، مع الكثير من التفاصيل، دون أن تظهر ضوضاء في اللقطات.

أيضاً يدعم iPhone 15 Pro Max تسجيل الفيديو بآداء ممتاز، حيث يتيح تسجيل فيديو بدقة 4K عند 60 إطار لكل ثانية وهي ميزة متاحة في جميع كاميرات الهاتف الأربعة.

كما يتوفر إختيار لتسجيل فيديو بدقة 4K عند 24 إطار لكل ثانية لمقاطع فيديو بمستوى سينمائي، كما يتوفر نمط Action في تسجيل الفيديو، ونمط سينمائي خاص، كما تدعم الكاميرة تسجيل فيديو HDR، وبتنسيق Dolby Vision، أيضاً يدعم الهاتف تحرير مقاطع الفيديو.

الخاتمة

يعد هاتف iPhone 15 Pro Max أفضل إصدارات ابل من هواتف الأيفون حتى الآن، حيث يجمع بين رقاقة جديدة، وكاميرة بيرسكوب لتكبير بصري أفضل، مع تصميم جديد من التيتانيوم بوزن أخف وأكثر صلابة مع تجربة أفضل في الإمساك بالهاتف، إلا أن هذه المميزات تأتي بمستوى تسعير أعلى بالتأكيد.

0.00 تنافس ابل في الأسواق بهاتف iPhone 15 Pro Max الذي انطلق بتصميم خفيف، وتعزيز للتكبير، مع تصميم من التيتانيوم ومعالج جديد من ابل 9.0/10 الإيجابيات تصميم خفيف بمقاومة أعلى

شاشة OLED مذهلة

عمر شحن ممتاز

آداء ممتاز في الكاميرة وتسجيل الفيديو

منفذ USB-C السلبيات مستوى تسعير مرتفع

لا يوجد محول شحن في الصندوق

الطبقة الزجاجية الخارجية قد تتعرض للكسر بشكل سريع

اعلان





