تكنولوجيا: تحديد تاريخ الإطلاق العالمي لهاتف Oppo Find N3 Flip في 12 أكتوبر

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - تم إطلاق هاتف Find N3 Flip لأول مرة في شهر أغسطس، وهو متاح حاليًا في الصين فقط. ومع ذلك، فإن هذا على وشك ان يتغير الأسبوع المقبل حيث يبدأ الهاتف الذكي رحلته العالمية.

الخطوة الأولى هي الهند في 12 أكتوبر. سيبدأ حدث الإطلاق في الساعة 7 مساءً بالتوقيت المحلي وسيتم بثه مباشرة على YouTube.

يعد Find N3 Flip أول هاتف ذكي صدفي مزود بكاميرا ثلاثية، والتي تضم كاميرا رئيسية بدقة 50 ميجابكسل (مع OIS)، وكاميرا مقربة بدقة 32 ميجابكسل، ووحدات فائقة الاتساع بدقة 48 ميجابكسل.

يأتي الهاتف الذكي أيضًا مزودًا بميزات كاميرا Hasselblad ويحتوي على كاميرا امامية بدقة 32 ميجابكسل. يتم وضع الكاميرا الامامية داخل الثقب المركزي للشاشة القابلة للطي ذات حجم 6.8 بوصة ومعدل تحديث 120 هرتز ودقة FullHD+، مع إعداد الكاميرا الثلاثية على الغطاء المرتبط بشاشة بحجم 3.26 بوصة.

يتم تشغيل هاتف Find N3 Flip بواسطة معالج Dimensity 9200، ويعمل بنظام Android 13 ColorOS 13.2، ويحتوي على ذاكرة عشوائية (RAM) بسعة 12 جيجابايت مع خيارين للتخزين 256 جيجابايت و512 جيجابايت.

يبقى أن نرى ما إذا كان الهاتف سيكون له نفس تكوين الذاكرة في الهند أم لا.

تشمل بقية ميزات هاتف Find N3 Flip مستشعر لبصمات الأصابع مثبت على الجانب ومكبرات صوت استريو وتقنية NFC وبطارية تبلغ سعتها 4300 مللي أمبير مع شحن سلكي بقدرة 44 واط.

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