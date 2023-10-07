تكنولوجيا: سامسونج تكشف رسميًا عن One UI 6 مع لوحة Quick المُعاد تصميمها

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - بدأت سامسونج مؤتمر SDC23 (مؤتمر مطوري سامسونج 2023) ببعض الإعلانات الرئيسية، أولهم كان One UI 6، الإصدار التالي من برنامج سامسونج الشامل.

كان الإصدار التجريبي من البرنامج موجودًا منذ فترة، لكن وضعت سامسونج الآن بعضًا مما يمكن توقعه من الإصدارالنهائي. وعلى ما يبدو، سيركز One UI 6 على سهولة الاستخدام المحسنة والتحرير الذكي للصور والفيديو.

كما انه سيوفر لوحة سريعة وواجهات تطبيقات مجددة، بالإضافة إلى محرف جديد؛ One UI Sans.

سيقوم المعرض بتحليل الصور باستخدام ميزات الذكاء الاصطناعي مثل Photo Remaster وObject Eraser وسيقترح خيارات لتحسين الصور.

تحدثت سامسونج أيضًا عن محرر فيديو جديد متعدد الطبقات؛ Samsung Studio، مع خيارات لإضافة نص وملصقات وموسيقى إلى المخطط الزمني للفيديو.

تحدثت سامسونج أيضًا عن التركيز الجديد على Tizen، موضحة أنها تعيد تشغيل نظام التشغيل مفتوح المصدر المستند إلى Linux. سيتم تشغيل Tizen على أجهزة منزلية جديدة ذات شاشات عرض أكبر، مثل الأفران والغسالات. وأعلنت شركة سامسونج عن Tizen SDK مع محرك رسومات ثنائي وثلاثي الأبعاد مدمج.

سيتم توسيع Samsung Health إلى نظام بيئي للصحة الرقمية. وستفتح سامسونج إمكانية الوصول إلى مستشعر BioActive الموجود على ساعات Galaxy الذكية لمطوري الطرف الثالث عبر Samsung Privileged Health SDK.

إليكم الفيديو كاملاً من المؤتمر:

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