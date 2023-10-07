تكنولوجيا: هاتف Samsung Galaxy A15 4G على يظهر على قاعدة بيانات Geekbench

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - في الشهر الماضي، ظهرت صور لهاتف Samsung Galaxy A15 على الإنترنت، والتي اوضحت لنا كيف كيف سيبدو الهاتف الذكي. والآن، ظهر هاتف Galaxy A15 على قاعدة بيانات Geekbench، ليتم الكشف عن مواصفاته الرئيسية.

ظهر الهاتف مع إصدار 4G، والذي يحمل الاسم الرمزي SM-A155F. ويعمل الهاتف بنظام Android 14 ويحتوي على ذاكرة عشوائية (RAM) بسعة 4 جيجابايت.

يتم تشغيل الهاتف الذكي بواسطة معالج ثماني النواة بترد أقصى يبلغ 2 جيجاهرتز، وقد سجل الهاتف 743 و2005 نقطة في اختبارات Geekbench الفردية والمتعددة النواة، على التوالي.

لا تكشف قائمة Geekbench الخاصة بـ Samsung Galaxy A15 4G عن أي شيء آخر حول هذا الموضوع، لكن الصور المسربة لهاتف Galaxy A15 كشفت أن الهاتف الذكي سيأتي بإطارات مسطحة وشاشة Infinity-U بحجم 6.4 بوصة قطريًا.

المصدر

اعلان





