شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: هيئة الإذاعة البريطانية تمنع OpenAI من جمع البيانات.. اعرف السبب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وضعت هيئة الإذاعة البريطانية BBC، المبادئ التي تخطط لاتباعها أثناء تقييمها لاستخدام الذكاء الاصطناعي التوليدي بما في ذلك البحث وإنتاج الصحافة والأرشيف و"التجارب الشخصية" وفقا لتقرير theverge.

وقال رودري تالفان ديفيز، مدير شؤون بي بي سي في تدوينة ، إن هيئة الإذاعة تعتقد أن التكنولوجيا توفر فرصًا لتقديم "قيمة أكبر لجمهورنا ومجتمعنا"، وتتمثل المبادئ التوجيهية الثلاثة في أن هيئة الإذاعة البريطانية ستعمل دائمًا على تحقيق المصالح العامة، وإعطاء الأولوية للموهبة والإبداع من خلال احترام حقوق الفنانين، وأن تكون منفتحة وشفافة بشأن الإنتاج الذي يصنعه الذكاء الاصطناعي.

وقالت بي بي سي إنها ستعمل مع شركات التكنولوجيا والمؤسسات الإعلامية الأخرى والجهات التنظيمية لتطوير الذكاء الاصطناعي التوليدي بأمان والتركيز على الحفاظ على الثقة في صناعة الأخبار، وقال ديفيز: "في الأشهر القليلة المقبلة، سنبدأ عددًا من المشاريع التي تستكشف استخدام الذكاء الاصطناعي العام في كل من ما نصنعه وكيفية عملنا مع اتباع نهج مستهدف من أجل فهم أفضل لكل من الفرص والمخاطر".

وستعمل هذه المشاريع على تقييم كيف يمكن لجيل الذكاء الاصطناعي أن يدعم أو يكمل أو حتى يحول نشاط بي بي سي عبر مجموعة من المجالات، بما في ذلك البحث الصحفي والإنتاج، واكتشاف المحتوى وأرشفته، والتجارب الشخصية"، ولم تحدد الشركة هذه المشاريع في رسالة بالبريد الإلكتروني إلى The Verge.

كما أوضحت مؤسسات إخبارية أخرى كيفية تفكيرها في هذه التكنولوجيا، وأصدرت وكالة أسوشيتد برس إرشاداتها الخاصة في وقت سابق من هذا العام، كما دخلت في شراكة مع OpenAI لمشاركة قصصها لتدريب نماذج GPT.

ولكن نظرًا لأن بي بي سي تحدد كيفية استخدام الذكاء الاصطناعي التوليدي بشكل أفضل، فقد منعت أيضًا برامج زحف الويب من OpenAI وCommon Crawl من الوصول إلى مواقع بي بي سي، وهي تنضم إلى CNN ونيويورك تايمز ورويترز وغيرها من المؤسسات الإخبارية في منع برامج زحف الويب من الوصول إلى المواد المحمية بحقوق الطبع والنشر الخاصة بها .

وقال ديفيز إن هذه الخطوة تهدف إلى "حماية مصالح دافعي رسوم الترخيص" وأن تدريب نماذج الذكاء الاصطناعي باستخدام بيانات بي بي سي دون إذنها ليس في المصلحة العامة.