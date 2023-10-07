تكنولوجيا: ساعة ­Amazfit Active تنطلق بتصميم خفيف وعمر بطارية 14 يوم

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - أعلنت ­Amazfit عن ساعتها الذكية Amazfit Active التي تتميز بتصميم خفيف وعمر بطارية يصل إلى 14 يوم، كما تتوفر بسعر 151 دولار.

تتميز ساعة Amazfit Active الذكية بشاشة AMOLED بججم 1.75 إنش، بدقة عرض 450 في 390 بيكسل، كما تشغل الشاشة نسبة 73% من إطار الساعة الذكية والذي يتميز بتصميم منحني.

أيضاً تأتي ساعة Amazfit Active الذكية بميزة مقاومة الماء عند 5 ATM، وتدعم البطارية عمر شحن يصل إلى 14 يوم.

كما تتميز الساعة الذكية بتصميم خفيف بوزن 24 جرام، ويضم الإطار الأيمن للساعة زر يدعم التحكم بآداء أفضل في الساعة الذكية.

وتدعم ساعة Amazfit Active رصد معدل ضربات القلب، مع دعم قياس نسبة الأكسجين في الدم، ومستويات الإجهاد.

ومن المقرر أن تتوفر الساعة الذكية باثنان من الإختيارات في الألوان هما الأسود والوردي، على أن تتوفر الساعة بسعر 151 دولار.

المصدر

اعلان





