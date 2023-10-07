تكنولوجيا: وان بلس تخطط لإطلاق ساعة OnePlus Watch 2 الذكية في 2024

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - قدمت وان بلس إصدارها الأول من الساعات الذكية OnePlus Watch في شهر مارس من عام 2021، واليوم تؤكد تسريبات جديدة على أن ساعة OnePlus Watch 2 الذكية تنطلق العام المقبل.

توقفت وان بلس عن بيع ساعتها الذكية OnePlus Watch في موقعها الرسمي إستعداداً لإطلاق جيل جديد من الساعات الذكية.

ولقد جاءت تفاصيل جديدة عبر “Max Jambor” لتكشف عن الموعد المتوقع لإطلاق ساعة OnePlus Watch 2 الذكية، حيث أكد على أن وان بلس تخطط لإطلاق هذا الإصدار في 2024.

أيضاً أكد “Max Jambor” على أن ساعة OnePlus Watch 2 تأتي العام المقبل بتصميم دائري، كما تنطلق الساعة بآداء أفضل.

يذكر أن التسريبات لم تقدم تفاصيل أكثر حول مواصفات ساعة OnePlus Watch 2 المرتقبة من وان بلس، لذا نترقب مزيد من التسريبات حول هذا الإصدار خلال الفترة القادمة.

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