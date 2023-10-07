شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: واتساب يختبر ميزة "خصوصية" جديدة لحماية "شاتك السرى" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف تقرير جديد أن واتساب يستعد لطرح تغيير كبير سيساعد المستخدمين على قفل الدردشات التي لا يريدون أن يراها الأشخاص، حيث تعمل Meta على ميزة الرمز السري للمحادثات المقفلة والتي سيتم إتاحتها في التحديث المستقبلي للتطبيق الشهير.

ونشر مارك زوكربيرج إعلانًا في 15 مايو عبر قناة Meta Channel الرسمية عن ميزة جديدة تتيح للمستخدمين قفل محادثاتهم في مجلد محمي، ومن المأمول أن يؤدي ذلك إلى تحسين خصوصية المحادثات بشكل كبير، حتى لو تمكن شخص ما من الوصول إلى هاتفك.

ويتم دائمًا إدراج المحادثات المقفلة في قسم منفصل ولا يمكن الوصول إليها إلا من خلال رقم التعريف الشخصي للهاتف أو المصادقة البيومترية، ومع ذلك، تشير التقارير الآن إلى أن واتساب يعمل على طرق إضافية لفتح هذا القسم من التطبيق، بعد أن تم الكشف عنها في أحدث إصدار تجريبي من واتساب لنظام Android 2.23.21.8.

ويبدو أن واتساب يخطط لتقديم ميزة جديدة للمحادثات المقفلة للسماح للمستخدمين بتكوين رمز سري، من أجل التحديث المستقبلي، لكن ليس من الواضح متى سيتم طرح هذا التحديث، وقد المح واتساب إلى أنه كان يعمل على ميزة كلمة المرور المخصصة للمحادثات المقفلة في منشور مدونة قبل عدة أشهر.

ويبدو أن واتساب يعمل الآن بنشاط على تعزيز خيارات الخصوصية من خلال تطوير ميزة رمز الوصول السري، حيث إن السماح للمستخدمين بتعيين كلمة مرور مخصصة لمجلد الدردشة المحمي الخاص بهم سيمنح المستخدمين قدرًا أكبر من التحكم والخصوصية في محادثاتهم المقفلة.

ومن خلال تعيين كلمة مرور مخصصة لتلك الدردشات المحمية، فإنه يفصل خصوصية هذه الدردشات عن أمان الهاتف بشكل عام، مما يعني أنه حتى لو تمكن شخص ما من الوصول إلى كلمة مرور الجهاز، فلن يمنحه الوصول التلقائي إلى الدردشات المحمية في المجلد.