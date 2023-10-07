شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: هل يتجدد خلاف ماسك وبيزوس بعد نجاح أمازون فى إطلاق أول قمر إنترنت؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - انتقل سباق الفضاء بين قطبي التكنولوجيا المليارديرين إيلون ماسك وجيف بيزوس إلى خدمات الإنترنت عبر الأقمار الصناعية، حيث أطلقت شركة أمازون التابعة لبيزوس أول أقمار صناعية تجريبية لخدمة الإنترنت، وهي الخطوات الأولى للشركة في مخططها لمنافسة شبكة النطاق العريض التابعة لشركة SpaceX، التى تسمى " Starlink ".

انطلق صاروخ United Launch Alliance Atlas V مع زوج من الأقمار الصناعية التجريبية، ليبدأ برنامجًا يصف أهدافه بتحقيق تغطية عالمية للإنترنت مع 3236 قمرًا صناعيًا في نهاية المطاف حول الأرض، وقالت أمازون إنها تخطط لبدء تقديم الخدمة بحلول نهاية عام 2024.

ومع ذلك، تتمتع شركة SpaceX التي يملكها إيلون ماسك ببداية قوية عن أمازون ومؤسسها جيف بيزوس، الذي يمتلك شركته الخاصة للصواريخ أيضاBlue Origin.

أطلقت شركة SpaceX أول أقمار صناعية تجريبية من طراز Starlink في عام 2018 وأول أقمار صناعية عاملة في عام 2019، ومنذ ذلك الحين أطلقت أكثر من 5000 Starlinks من فلوريدا وكاليفورنيا، باستخدام صواريخ Falcon الخاصة بها.

أصبحت المنافسة بين ماسك وبيزوس تُعرف باسم "سباق الملياردير الفضائي"، وفقًا لكاتب سيرة ماسك والتر إيزاكسون، لأن الفضاء هو "شغف" لكلا الرجلين.

وأشعل المليارديران نزاعهما من جديد من خلال تبادل الإهانات في السيرة الذاتية التي كتبها إيزاكسون عن مؤسس شركة سبيس إكس، والتي نُشرت الشهر الماضي.

ووصف ماسك مؤسس أمازون بأنه "هاوي" عندما يتعلق الأمر باستكشاف الفضاء لأنه لم يقض وقتًا كافيًا في شركته Blue Origin.

لكن بيزوس رد قائلاً إن موظفي ماسك يعتقدون أنه "نادراً ما يعرف الكثير كما ادعى"، وفقاً لتقرير إيزاكسون.

وقال موظفون سابقون في شركتي Tesla وSpaceX إنهم يعتقدون أن أفكار ماسك عادةً ما تكون غير مفيدة أو تنطوي على مشكلات، كما يزعم الكتاب.

ويعد نزاعهما الفضائي ليس جديدًا، فقد كان ماسك وبيزوس يتقاتلان من أجل السيطرة على السياحة الفضائية والتعاقد مع وكالة ناسا منذ عقدين من الزمن.

حصلت شركة Blue Origin التابعة لجيف بيزوس رسميًا على عقد بقيمة 3.4 مليار دولار مع وكالة ناسا في شهر مايو الماضي، مما جعل الملياردير أقرب خطوة صغيرة من إرسال رجل إلى القمر.

كما أنه في عام 2021، فازت شركة SpaceX التابعة لشركة Musk بمبلغ 3 مليارات دولار للمساعدة في إعادة البشر إلى القمر للمرة الأولى منذ عام 1972، وقد حاول بيزوس عبثًا الفوز بهذا العقد، ثم أطلق دعوى قضائية فاشلة لإلغاء القرار.

وحجزت أمازون حاليا 77 عملية إطلاق من ULA وBlue Origin وArianespace الأوروبية لإيصال آلاف الأقمار الصناعية المقترحة إلى المدار.