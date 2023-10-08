شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: Cyberpunk 2077 تحصل على "نسخة حية" من اللعبة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف تقرير حديث أن هناك نسخة حية من عالم Cyberpunk 2077 قادمة للمستخدمين قريبا، حيث يتعاون مطور اللعبة مع Anonymous Content، وهي شركة إعلامية عملت على سلسلة مثل True Detective وShantaram، في "مشروع حركة حية" جديد يعتمد على لعبة الفيديو الشهيرة.

وبحسب موقع The Verge الأمريكى، قد يستغرق الأمر بعض الوقت حتى نرى أي شيء من التعديل؛ حيث أن "المشروع الجديد في مرحلة تطوير مبكرة وقد بدأ حاليًا البحث عن كاتب سيناريو ليروي قصة جديدة تمامًا تدور أحداثها في عالم Cyberpunk 2077"، وذلك وفقًا لبيان صحفي.

ولكن إذا كنت تبحث عن قصص جديدة في Night City بعد الانتهاء من توسعة Phantom Liberty الجيدة جدًا التي تم إصدارها مؤخرًا للعبة الفيديو الرئيسية، فيبدو أن هذا مشروع مثير للاهتمام يجب أن تراقبه.

وعلى الرغم من انطلاقتها الصعبة، إلا أن Cyberpunk 2077 تحولت إلى نجاح كبير لـ CD Projekt Red، وبفضل سلسلة من التصحيحات والإصلاحات العاجلة (بما في ذلك التصحيح 2.01 الذي تم إطلاقه للتو)، أصبحت اللعبة في وضع أفضل بكثير مما كانت عليه عندما تم إصدارها لأول مرة.

وباعت اللعبة الرئيسية أكثر من 25 مليون نسخة؛ التوسعة، على الرغم من كونها صدرت لمدة تزيد قليلاً عن أسبوع، فقد باعت بالفعل 3 ملايين نسخة، وقد لقي فيلم Cyberpunk: Edgerunners animé على Netflix العام الماضي استحسانًا كبيرًا، مما يمنحني الأمل في مشروع الحركة الحية الجديد، كما يعمل CD Projekt Red أيضًا على لعبة Cyberpunk جديدة تمامًا، والتي تحمل الاسم الرمزي Orion.