شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: أمازون تتيح شراء الألعاب عبر خدمة الألعاب السحابية التابعة لها.. اعرف التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أتاحت شركة أمازون لمستخدميها القدرة على شراء الألعاب عبر خدمة الألعاب السحابية Luna، لكن في نفس الوقت فإن المستخدمين سيتمكنون فقط من شراء عناوين مختارة من Ubisoft.

وكانت أمازون تعلن عن الألعاب التي يمكنك شراؤها مباشرة على صفحة Luna الرئيسية ، بما في ذلك Assassin's Creed Mirage التي تم إصدارها للتو.

ومع ذلك، إذا قررت شراء لعبة Ubisoft عبر Luna، فستحتاج إلى اشتراك Amazon Prime أو Luna Plus لتتمكن من بث تلك اللعبة المشتراة، وفقًا لمنشور مدونة أمازون حول هذه الميزة، وفقا لتقرير theverge.

وتعد القدرة على شراء الألعاب أمر جيد في حد ذاته، ففى السابق لم يكن بإمكان المستخدمين ممارسة الألعاب على Luna إلا من خلال الاشتراك في قنوات محتوى محددة، أو الوصول إلى مجموعة دورية من الألعاب المتاحة لمشتركي Amazon Prime، أو لعب ألعاب Ubisoft التي تمتلكها بالفعل للكمبيوتر الشخصي على خدمة الألعاب السحابية .

وفقًا لـ Amazon، ستتمكن من لعب ألعاب Ubisoft التي تشتريها من خلال Luna دون الاتصال بالإنترنت على جهاز الكمبيوتر الخاص بك أيضًا، لكن إعلان أمازون عن الميزة الجديدة يشير إلى إمكانية لعب ألعاب Ubisoft التي تم شراؤها على الخدمات السحابية الأخرى أيضًا .