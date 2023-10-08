شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: مايكروسوفت تطرح متجر تطبيقات جديدا على الويب لنظام تشغيل ويندوز والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أطلقت شركة مايكروسوفت نسخة ويب جديدة من متجر التطبيقات الخاص بها لنظام التشغيل Windows، حيث تم تصميمه كبديل للطريقة الحالية للعثور على تطبيقات Windows على الويب، مع فتح روابط من الموقع في Microsoft Store على Windows 10 أو Windows 11.

ووفقا لما ذكره موقع "the verge"، تخلصت شركة البرمجيات العملاقة من قاعدة بيانات React القديمة من إصدار الويب السابق الخاص بها بمتجر Microsoft واستبدلتها بإصدار ويب حديث يستخدم Shoelace وLit وVite والواجهة الخلفية C# ASPNET.

يوضح مهندس مايكروسوفت جودا جابرييل في منشور على X (تويتر سابقًا): "كان الموقع القديم عبارة عن قاعدة تعليمات برمجية لـ React مبنية على إطار عمل واجهة مستخدم قديم"، مضيفا "لقد أنشأنا تجربة مستخدم جديدة من خلال واجهة مصممة بعناية، وطرق أسهل لاكتشاف التطبيقات الجديدة، ومجموعة تقنيات الويب الحديثة.. آمل أن يجد الناس ذلك مفيدًا."

يسهل الآن متجر الويب المعاد تصميمه البحث عن تطبيقات Windows أو ألعاب Xbox PC التي يمكنك تنزيلها من خلال تطبيق Microsoft Store الرئيسي على Windows.

قد تكون واجهة الويب الجديدة هذه مفيدة لشركة Microsoft حيث تتطلع إلى توسيع تطبيقاتها وألعابها إلى ما هو أبعد من Windows فقط، وكشف Phil Spencer رئيس Xbox في وقت سابق من هذا العام، أن Microsoft تقوم ببناء متجر ألعاب Xbox للهواتف المحمولة تحسبًا لإجبار شركات مثل Apple و Google على فتح متاجر تطبيقات الأجهزة المحمولة الخاصة بها.

ويتم إطلاق متجر ألعاب Xbox للهواتف المحمولة من Microsoft في عام 2024، وذلك بفضل قانون الأسواق الرقمية التابع للاتحاد الأوروبي، وستحتاج إلى نوع ما من واجهة الويب لقابلية الاكتشاف في نتائج البحث والروابط على شبكات التواصل الاجتماعي.