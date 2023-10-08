شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: كل ما تحتاج معرفته عن إطلاق PLD Space لأول صاروخ فضائى لها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - انطلق الصاروخ شبه المدارى Miura 1 التابع لشركة PLD Space من مركز اختبار El Arenosillo في المعهد الوطني لتكنولوجيا الفضاء الجوى في هويلفا إسبانيا.

وكان من المقرر أن تستمر المهمة 12 دقيقة وأن تصل إلى ارتفاع 50 ميلاً (80 كيلومترًا) فوق سطح الأرض، وهو الارتفاع الذي يبدأ منه الفضاء ، وفقًا لوكالة ناسا والجيش الأمريكي، (ومع ذلك، فإن هذا غير مقبول عالميًا؛ فبعض المنظمات تختار خط كارمان، الذي يقع على ارتفاع 62 ميلًا، أو 100 كيلومتر)، وفقا لتقرير سبيس.

Miura 1 الذي سمي على اسم نوع من الثيران المقاتلة لم يصل إلى هذا الارتفاع، حيث وصل إلى حوالي 29 ميلاً (47 كم)، وفقًا للبث عبر الإنترنت للمهمة ، لكن أداء الصاروخ كان جيدًا في أول رحلة تجريبية له على الإطلاق، مما جعل موظفى شركة PLD Space يحتفلون.

ويعد Miura 1 هو صاروخ أحادي المرحلة يبلغ ارتفاعه 41 قدمًا (12.5 مترًا)، ويمكنه حمل حوالي 220 رطلاً (100 كيلوجرام) من الحمولة فى رحلات قصيرة إلى الفضاء دون المدارى.

وحملت Miura 1 حمولة في مهمتها الأولى، وهي تجربة أجراها المركز الألماني لتكنولوجيا الفضاء التطبيقية والجاذبية الصغرى، والتي درست ظروف الجاذبية الصغرى أثناء الرحلة، وفقًا لموقع PLD Space، ووضعت الشركة أيضًا صورًا لموظفيها على متن الطائرة للاحتفال بهذه اللحظة التاريخية.

وانتهت المهمة بسقوط Miura 1 في المحيط الأطلسي، وكان لدى PLD Space قوارب في المنطقة تهدف إلى استعادة السيارة للفحص والتحليل.