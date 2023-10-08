شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: هيئة تنظيمية أمريكية ترفع دعوى قضائية ضد أمازون لهذا السبب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - إذا كنت واحدًا من أكثر من 200 مليون عضو في نظام Prime، أصبح متاح لك الوصول إلى خدمة بث الفيديو والصوت والتسليم المجاني والسريع لجميع العناصر التي ترسلها أمازون بأقل من 100 جنيه إسترليني سنويًا وفقا لما ذكره موقع "techxplore"، ولعل أحد أسباب اشتراك الكثير من المستهلكين في هذه الخدمة هو أن أمازون تقدم مجموعة كبيرة من المنتجات التي يصعب شراؤها بسعر أرخص عن أي مكان آخر.

ولكن إذا كان عرض أمازون عظيماً إلى هذا الحد، فلماذا ترفع هيئة تنظيم المنافسة في الولايات المتحدة دعوى قضائية ضد السوق عبر الإنترنت لإرغامها على تغيير الخدمة ذاتها التي يبدو أن العديد من الناس يحبونها؟

وفقا للجنة التجارة الفيدرالية (FTC)، التي تضمن أسواقا عادلة وتنافسية في الولايات المتحدة، تبدو أمازون جيدة للغاية في نظر المستهلكين لأنها تستخدم موقعها المهيمن لإجبار منافسيها على الظهور بمظهر أسوأ، وتحقق أمازون مبيعات في الولايات المتحدة أكبر من مبيعات أكبر 15 شركة بيع بالتجزئة عبر الإنترنت مجتمعة، وبالتالي فإن أي إساءة استخدام لقوتها السوقية ممكن.

وتتهم لجنة التجارة الفيدرالية (FTC) شركة أمازون باستخدام مكانتها المهمة في السوق لتقديم خدمة أقل من ممتازة لأنها أكثر ربحية للشركة، وتعتقد الهيئة التنظيمية أن نموذج أعمالها "يمنع المنافسين الحاليين من النمو والمنافسين الجدد من الظهور".

ووصفت أمازون الدعوى بأنها "مضللة" وقالت إنها إذا نجحت، فإنها "ستجبر أمازون على الانخراط في ممارسات تضر بالفعل بالمستهلكين والعديد من الشركات التي تبيع في متجرنا"، ومن الأمثلة التي قدمتها الاضطرار إلى تقديم أسعار أعلى، وتقديم شحن برايم أبطأ أو أقل موثوقية، وجعل الاشتراكات أكثر تكلفة.