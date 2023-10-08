شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: التفاصيل الكاملة لأكبر صفقة ألعاب فى العالم بين مايكروسوفت وActivision والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف تقرير أن شركة مايكروسوفت، التي واجهت تدقيقًا بشأن استحواذها المقترح على شركة الألعاب Activision Blizzard مقابل 68.7 مليار دولار، تتطلع إلى إتمام الصفقة في وقت مبكر من الأسبوع المقبل.

وفي وقت سابق من هذا العام، منعت هيئة المنافسة والأسواق في المملكة المتحدة صفقة مايكروسوفت، ونقلاً عن مصدر مطلع على خطط مايكروسوفت، أفاد موقع The Verge أن الشركة تتطلع إلى إغلاق الصفقة في 13 أكتوبر.

وفي محاولة لمعالجة مخاوف هيئة المنافسة والأسواق (CMA)، أعادت مايكروسوفت هيكلة الصفقة لنقل حقوق الألعاب السحابية لشركة مايكروسوفت، ألعاب Activision Blizzard الحالية والجديدة لشركة Ubisoft.

وبعد ذلك، حصلت الشركة على موافقة مبدئية من هيئة أسواق المال الشهر الماضي.

ينتهي اليوم الموعد النهائي الذي حددته هيئة أسواق المال لجمع الآراء حول ما إذا كان ينبغي الموافقة على اندماج Microsoft مع صانع "Call of Duty".

ومن المتوقع صدور قرار بهذا الشأن الأسبوع المقبل، حيث قامت مايكروسوفت واكتفيجن بتمديد الموعد النهائي لصفقتهما حتى 18 أكتوبر.





لماذا منعت المملكة المتحدة الصفقة؟

في وقت سابق من هذا العام، منعت هيئة أسواق المال الصفقة في المملكة المتحدة بسبب مخاوف تتعلق بالسحابة، قائلة إن مايكروسوفت قد يكون لديها ميزة في الألعاب السحابية إذا تمت الصفقة.

وبعد أسابيع من القرار، وافق الاتحاد الأوروبي على الصفقة مع امتيازات سحابية مهمة من مايكروسوفت.





مشاكل مايكروسوفت في الولايات المتحدة

بدأت المعركة التنظيمية لشركة مايكروسوفت في الولايات المتحدة بعد أن حاولت لجنة التجارة الفيدرالية (FTC) منع الاستحواذ على Activision Blizzard.

وفشلت لجنة التجارة الفيدرالية (FTC) بعد ذلك في الحصول على أمر قضائي أولي لمنع الاندماج، والذي شهد شهادات رئيس Xbox فيل سبنسر، رئيس PlayStation وSIE، والرئيس التنفيذي لشركة مايكروسوفت سانيا ناديلا.

وتخطط لجنة التجارة الفيدرالية (FTC) أيضًا لاستئناف قضيتها الخاصة ضد صفقة Microsoft-Activision Blizzard.