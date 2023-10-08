شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: للمشاهير.. طريقة إزالة نتائج بحث جوجل الخاصة بك خطوة بخطوة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - غالبًا ما يكون بحث جوجل هو المكان الأول الذي يبحث فيه المستخدمين عن معلومات حول أشخاص أو أي شيء أخر، وعادة ما يبحث بعض المشاهير عن أسماءهم على بحث جوجل لمعرفة نتائج البحث ذات الصلة، مثل الملفات الشخصية على وسائل التواصل الاجتماعي والصور والمقالات عنهم وعن عملهك، من بين أمور كثيرة.

هذه المعلومات مسؤولة بشكل أساسي عن صنع سمعة الشخص الاجتماعية، ومع ذلك قد تكون هناك أوقات لا تعكس فيها نتائج جوجل السمعة التي يبنيها الشخص خارج الإنترنت، أو قد تكون بياناتك الشخصية متاحة للجميع.

وفي هذا الإطار، تسمح جوجل للمستخدم بإزالة هذا المحتوى، الذي قد يكون غير دقيق أو ضارًا، من نتائج البحث، حيث يمكن أن تساعدك "النتائج المتعلقة بالمستخدم" في العثور على معلومات الاتصال الشخصية وإزالتها، مثل عنوان منزلك أو رقم هاتفك أو عنوان بريدك الإلكتروني الذي يظهر في نتائج البحث.





كيفية العثور على معلومات الاتصال الشخصية الخاصة بك في نتائج بحث Google

انتقل إلى صفحة "النتائج المتعلقة بك".

قم بتسجيل الدخول إلى تطبيق Google.

افتح القائمة بالنقر على الصورة الرمزية لحساب جوجل الخاص بك وحدد "نتائج عنك".

على ويب الهاتف المحمول أو سطح المكتب، يمكن للمستخدمين تسجيل الدخول إلى حسابات جوجل الخاصة بهم، والنقر فوق الصورة الرمزية لحساب جوجل

حدد إدارة حساب جوجل الخاص بك > البيانات والخصوصية.

في "إعدادات السجل"، حدد نشاطي > نشاط آخر.

قم بالتمرير لأسفل إلى قسم "النتائج المتعلقة بك"، ثم حدد "إدارة النتائج المتعلقة بك".

حدد البدء أو الإعدادات.

أدخل اسمك ومعلومات الاتصال التي تريد العثور عليها في نتائج البحث.

ستستخدم جوجل هذه المعلومات للتحقق من نتائج البحث التي تعرض هذه المعلومات.

قم بتمكين الإشعار لتلقي التحديث إذا كانت النتائج مطابقة لمعلوماتك.





قم بمراجعة النتائج

إذا كانت لديك إشعارات قيد التشغيل، فستتلقى إشعارًا في غضون ساعات قليلة لإعلامك بما إذا كانت أي نتائج بحث تتطابق مع اسمك ومعلومات الاتصال الشخصية الخاصة بك. يمكنك أيضًا التحقق مباشرةً من صفحة "النتائج عنك".

لعرض نتائجك، من صفحة "نتائج عنك"، انتقل إلى علامة التبويب "النتائج قيد المراجعة".

عند تحديد نتيجة، يمكنك معرفة المزيد عنها، مثل موقع الويب الذي تنتمي إليه، أو معلومات الاتصال التي تحتوي عليها.





طلب إزالة النتائج

إذا رأيت نتيجة شخصية وتريد الحفاظ على خصوصيتها، فيمكنك طلب إزالتها من نتائج البحث.

لإزالة أكثر من نتيجة واحدة، حدد خانة الاختيار الموجودة بجوار كل نتيجة > طلب الإزالة.

لإزالة نتيجة واحدة، حدد النتيجة المراد توسيعها > طلب الإزالة.

إذا كنت لا تريد بدء طلب إزالة، يمكنك أيضًا اختيار "وضع علامة كمراجعة".

تجدر الإشارة إلى أن جوجل تعتبر بعض النتائج ذات قيمة للجمهور.

يمكن أن تشمل هذه المواقع مواقع حكومية أو تعليمية، أو صحف على الإنترنت، أو مواقع ويب خاصة بالأعمال.

إذا كانت النتيجة من موقع مثل هذا، فلن تجد خيار "إزالة النتيجة".

لتأكيد طلب الإزالة ولتحديثات الحالة بعد مراجعة الطلب، سيتلقى المستخدمون رسالة بريد إلكتروني.

يمكنك التحقق من حالة الطلبات في أي وقت من "النتائج المتعلقة بك" ضمن "طلبات الإزالة".

قم بإزالة النتائج عند استخدام بحث جوجل

يمكن للمستخدمين الإبلاغ عن عناوين URL على بحث جوجل إذا كانت لديهم معلومات شخصية عنها.

ابحث عن اسمك في خدمة بحث جوجل

اضغط فوق المزيد (ثلاث نقاط) في النتيجة لفتح لوحة "حول هذه النتيجة".

حدد إزالة النتيجة > تظهر معلومات الاتصال الشخصية الخاصة بي.

انتقل من خلال تدفق التقارير.

أرسل طلبك.

بعد إرسال طلبك، حدد لقد انتهيت.