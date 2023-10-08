شكرا لقرائتكم خبر عن بعد إغلاق جوجل "بودكاستس".. كيف تحتفظ بتدويناتك الصوتية؟ والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - حقّق تطبيق نشر التدوينات الصوتية بودكاستس الذي أطلقته شركة جوجل قبل سنوات شعبية كبيرة نظرًا لبساطة تصميمه وسهولة استخدامه.

ووصل عدد مرات تنزيل هذا التطبيق على الأجهزة الذكية التي تعمل بنظام التشغيل أندرويد أكثر من 500 مليون مرة.

ورغم ذلك تستعد جوجل الآن لإلغاء هذا التطبيق وإنهاء وجوده.

وقالت شركة جوجل إن قرار وقف تطبيق بودكاستس يعد جزءًا من خطة لتحويل منصة تبادل الفيديوهات يوتيوب إلى منصة متكاملة لبث الفيديوها والموسيقى والتدوينات الصوتية بشكل متزايد.

النجاح شرط الاستمرار

يذكر أن جوجل تغلق الخدمات التي لا تحقق نجاحًا، وانضم تطبيق جوجل بودكاستس إلى قائمة التطبيقات والخدمات التي تتجه نحو "الغروب" مثل منصة الألعاب ستاديا وتطبيق المحادثة هانج أوتس البريد الإلكتروني للعملاء إنبوكس.

وقالت جوجل إنه في العام المقبل سيتم وقف تطبيق بودكاستس وسيتم منح المستخدمين خيار نقل مدوناتهم الصوتية إلى خدمة البث الموسيقى المباشر يوتيوب ميوزيك.

أما بالنسبة للمستخدمين الذين سيفضلون الانتقال إلى تطبيقات أخرى بعيدًا عن خدمات جوجل فستتيح الشركة لهم خيار تنزيل التدوينات الخاصة بهم على تطبيق بودكاستس بحيث يمكن لهم تحميلها على أي تطبيقات أخرى.

أدوات لنقل التدوينات

وقالت جوجل إن أدوات نقل التدوينات الصوتية من بودكاستس إلى أي تطبيقات أخرى ستكون متاحة بعد أن تنتهي الشركة من جمع آراء المستخدمين خلال الأسابيع أو الشهور المقبلة.

يذكر أن جوجل بودكاستس حقق شعبية كبيرة بسبب تصميمه البسيط والعملي بالإضافة إلى وجود خيار توقف سماع التدونية على الهاتف الذكي والاستماع إليها عبر أي متصفح إنترنت أو سماعة ذكية.

وأعرب مستخدمون عن خيبة أملهم بسبب قرار جوجل من خلال تعليقاتهم في قسم الرأي على متجر البرمجيات بلاي ستور الخاص بشركة جوجل.