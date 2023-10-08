شكرا لقرائتكم خبر عن لمنافسة آبل.. خدمة جديدة من سامسونج لمستخدمي "واليت" والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - تعتزم شركة الإلكترونيات الكورية الجنوبية العملاقة، سامسونج إلكترونيكس، السماح لمستخدمي تطبيق المحفظة الرقمية "سامسونج واليت" بتحميل بيانات بطاقة الهوية ورخصة القيادة الخاصة بهم، بحيث تتمكن التطبيقات من استخدام بطاقة الهوية للتأكد من سن المستخدم في المستقبل.

وتحاول سامسونج اللحاق بمنافستها آبل في هذه التقنية، حيث طرحت تطبيق "سامسونج واليت" لهواتفها الذكية جالاكسي في يونيو 2022.

في حين أن آبل تتيح بدأت السماح لمستخدميها بوضع بيانات بطاقة الهوية ورخص القيادة على التطبيق منذ سبتمبر 2021.

بداية تطبيق الخدمة

ذكر موقع سي نت دوت كوم المتخصص في موضوعات التكنولوجيا، أن حاملي هواتف سامسونج جالاكسي الذين لديهم رخص قيادة أو بطاقات هوية من ولايتي أريزونا وإيوا الأمريكيتين، سيكونون أول من يضيفوا بيانات هذه الوثائق إلى تطبيق سامسونج واليت في الولايات المتحدة ،اعتبارًا من أواخر العام الحالي.

ومن المحتمل أن يبدأ قبول بيانات الهوية الرقمية عبر سامسونج واليت في مطارات محددة قريبا، وتعمل سامسونج مع إدارة أمن النقل الأمريكية لاختبار برنامج تحديد الهوية باستخدام الهواتف الذكية في 25 مطارًا في مختلف أنحاء الولايات المتحدة، والتي تقبل حاليا تحديد الهوية عبر خدمتي آبل واليت وجوجل واليت.