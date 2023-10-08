تكنولوجيا: سامسونج تخطط لإطلاق جهاز حاسب قابل للطي في النصف الثاني من 2024

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - أكدت أحدث التقارير على أن العملاق الكوري سامسونج قد بدأت العمل على تطوير إصدار قابل للطي من أجهزة الحاسب المحمول على أن يتميز بمفصل “waterdrop” وينطلق رسمياً في النصف الثاني من العام المقبل.

تحقق سامسونج شعبية كبيرة في سوق الهواتف القابلة للطي بإصدارات الشركة من سلسلة Z Flip، وسلسلة Z Fold، والآن تخطط الشركة للتوسع بتصميم الشاشة القابلة للطي في سوق أجهزة الحاسب المحمول.

ولقد أوضح تقرير نشر من “The Elec” مؤخراً أن العملاق الكوري تخطط لإطلاق إصدارها الأول من أجهزة الحاسب المميزة بشاشة قابل للطي في النصف الثاني من 2024.

ويأتي جهاز الحاسب القابل للطي بمفصل “waterdrop”، والذي يدعم طي الشاشة بشكل كامل دون أن تظهر فجوة فاصلة عند الطي.

أيضاً يدعم مفصل “waterdrop” خفض نسبة التجعد عند الطي، كما تشير التوقعات إلى أن هذا المفصل يدعم سامسونج في تصميم أنحف لجهاز الحاسب.

وتشير بعض التوقعات إلى أن تصميم أجهزة الحاسب لا يتوافق مع مفصل “waterdrop” وذلك نتيجة للتصميم الأثقل لهذه للأجهزة مقارنة بالهواتف الذكية، لذا قد يكون مفصل الشاشة المميز بتصميم حرف “U” أكثر توافقاً مع أجهزة الحاسب.

يذكر أن LG قدمت جهاز حاسب بشاشة قابلة للطي بعنوان Gram Fold، لذا نترقب إصدار سامسونج من هذه الفئة العام المقبل.

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