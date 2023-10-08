تسريبات OnePlus Watch 2 قد تصدر في عام 2024

أطلقت OnePlus أول ساعة ذكية لها تحت اسم OnePlus Watch في مارس 2021، والتي كانت أشبه أي سوار لياقة بدنية ذكي آخر أكثر من أن تكون ساعة ذكية حقيقية، لم تعد OnePlus تبيع ساعة OnePlus Watch عبر موقعها الرسمي، ولكننا سمعنا أن العلامة التجارية ستطلق النسخة الجديدة منها العام المقبل.

تسريبات حول ساعة OnePlus Watch 2 الجديدة

جاءت الأخبار من المُسرب Max Jambor، الذي أكد أن ساعة OnePlus Watch 2 سيتم إطلاقها في عام 2024 وبتصميم دائري أيضًا، وأشار Jambor أيضًا إلى أن Watch 2 “ستكون أفضل”، وهو أمر ليس بالجديد حقًا حيث من المتوقع دائمًا أن تكون النماذج الجديدة أفضل.

متى نتوقع إطلاق الساعة الجديدة؟

ليس لدينا إطار زمني محدد لإطلاق ساعة OnePlus Watch 2، ولكن قد نشهد الإعلان الرسمي عن Watch 2 في نفس الفترة التي تم فيها إطلاق النموذج السابق، لذا توقع المزيد من التفاصيل حولها في الأشهر المقبلة.

المصدر