قد يتأخر إطلاق Galaxy Ring عن هاتف S24

من المتوقع الآن أن يتم الكشف عن Samsung Galaxy Ring، الذي ترددت شائعات بأنه سيصبح رسميًا في يناير 2024 مع سلسلة Galaxy S24، في الربع الثالث من عام 2024 أو الربع الأول من عام 2025، وفقًا لتقارير الصحيفة الكورية The Elec.

تصميم Galaxy Ring لم يتم تحديده بعد

تزعم الصحيفة أن تصميم خاتم سامسونج لم يتم تحديده بعد، وأن الخاتم في مرحلته الحالية يدعم العديد من الميزات، ولكنه كبير الحجم ليتم بيعه للمستهلكين بشكل طبيعي، ومن المتوقع أن تقوم Samsung بتقليل حجم الخاتم مع إضافة أكبر قدر ممكن

أحجام متعددة لـ Galaxy Ring

بالإضافة إلى ذلك، لن يتم بيع خاتم سامسونج بحجم واحد فقط حيث أن الشركة الكورية العملاقة تعمل على موديل واحد من الخاتم، والذي سيأتي بأربعة أحجام مختلفة، وقد تعاونت العلامة التجارية مع العديد من الشركات من أجل تطوير Galaxy Ring، بما في ذلك شركات Doosung Tech و Korea Seongjeon.

توقعات موعد الإطلاق

تزعم المصادر أن Samsung تخطط للكشف عن الخاتم في الربع الثالث من عام 2024 جنبًا إلى جنب مع Galaxy Z Fold6 و Galaxy Z Flip6. ومع ذلك، سيكون ذلك ممكنًا فقط إذا لم تقدم Samsung طلبًا للحصول على شهادة جهاز طبي للخاتم الجديد، والتي قد تستغرق شهورًا. وإذا فعلت ذلك قد يتم تأجيل الإطلاق حتى الربع الأول من عام 2025.

الجيل المقبل من Galaxy Ring

تقول الصحيفة أن Samsung تفكر أيضًا في إصدار نسخ جديدة من الخاتم تكون قادرة على العمل مع أجهزة الواقع المعزز (XR) والواقع المختلط (MR)، مع اتجاه العالم ناحية الـMultiverse ووجود طبقات مختلفة للواقع، هذه الموضة التي بدأتها فيسبوك او اعادت اليها الحياة والامل.

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