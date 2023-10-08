قد يتم اطلاق Oppo Find N3 Flip بشكل عالمي يوم 12 أكتوبر

ظهر هاتف Oppo Find N3 Flip لأول مرة في أغسطس، وحاليًا متوفر فقط في الصين. ومن المتوقع أن يتغير هذا الأمر الأسبوع المقبل عندما يبدأ الهاتف رحلته العالمية. الخطوة الأولى ستكون في الهند في 12 أكتوبر. سيبدأ حدث الإطلاق في الساعة 7 مساءً بالتوقيت المحلي وسيتم بثه مباشرة على YouTube.

مواصفات كاميرا Oppo Find N3 Flip

هاتف Find N3 Flip هو أول هاتف ذو غطاء قابل للطي يحتوي على ثلاث كاميرات. ويتكون من كاميرا رئيسية بدقة 50 ميجا بكسل (مع OIS)، وكاميرا تليفوتوغرافية بدقة 32 ميجا بكسل، ووحدة كاميرا بزاوية عريضة بدقة 48 ميجا بكسل. كما يأتي الهاتف مع ميزات كاميرا Hasselblad ويحتوي على كاميرا سيلفي بدقة 32 ميجا بكسل.

تصميم الشاشة ومكان الكاميرا

تم وضع كاميرا السيلفي داخل الفتحة المركزية للشاشة المطوية AMOLED LTPO Full HD+ بحجم 6.8 بوصة ومعدل تحديث 120 هرتز، بينما تأتي مجموعة الكاميرا الثلاثية على الغطاء مرفقة بشاشة بحجم 3.26 بوصة بدقة 720×382 بكسل.

المواصفات التقنية للهاتف

يعمل هاتف Oppo Find N3 Flip بواسطة معالج Dimensity 9200، ويعمل بنظام Android 13 مع واجهة ColorOS 13.2، ويحتوي على 12 جيجابايت من الذاكرة العشوائية مع خيارين للتخزين – 256 جيجابايت و 512 جيجابايت. من غير الواضح ما إذا كان الهاتف سيحتوي على نفس الذاكرة في الهند أم لا.

مميزات أخرى للهاتف

تشمل المميزات الأخرى لهاتف Oppo Find N3 Flip ماسح بصمات الأصابع الموجود على الجانب، وسماعات ستيريو، وتقنية NFC، وبطارية بسعة 4,300 مللي أمبير في الساعة مع شحن سلكي بقوة 44 واط.

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