شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: X تطرح طريقة جديدة للإعلانات لا يمكن منعها أو الإبلاغ عنها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف تقرير حديث صادر عن موقع Mashable، أن المستخدمين على X قد شاهدوا إعلانات "غير مصنفة" في خلاصاتهم أثناء التمرير عبر تطبيقات الهاتف المحمول الخاصة بالشركة، وعندما يضغط المستخدمون عليها، يتم نقلهم إلى مواقع ويب أخرى، دون أي وسيلة لحظر هذه الإعلانات أو الإبلاغ عنها.

وعلى عكس الإعلانات العادية التي هي مجرد منشورات من حسابات الشركة X والتي تحمل تصنيف "إعلان"، فإن هذه الإعلانات الجديدة ليس لها حساب مرتبط بها، وهو ما يشير إلى مقدار معاناة الشركة في سبيل جذب المعلنين.

وكتب Mashable أن التنسيق غير موجود في مدير الحملة الإعلانية لـ X، ولكن "يبدو أن هذه الإعلانات يتم عرضها بالفعل بواسطة مزود إعلانات تابع لجهة خارجية، فيما كشف موقع "ماشابل" أن العديد من مستخدميX تواصلوا معه خلال الأيام الماضية للإبلاغ عن رؤية نوع جديد من الإعلانات في علامة التبويب For You لم يسبق لهم أن رأوها في المنصة.