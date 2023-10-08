شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: أبل تطرح طرازات iPad وiPad mini وiPad Air الجديدة قريبا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تعمل شركة Apple حاليًا على مجموعة من الأجهزة اللوحية الجديدة، والتي ستصبح جميعها رسمية في الأشهر القليلة المقبلة، ومن المقرر إطلاقها جميعًا بإصدار iPadOS 17، مما يعني أنه سيتم إصدارها قبل سبتمبر المقبل، عندما سترسل Apple نظام iPadOS 18 إلى الأجهزة المدعومة، بحسب موقع GSM الهندى.

لكن هذا لا يعد جدول زمني واضح على الإطلاق، ولكن الأمر الأكثر وضوحاً هو النماذج التي ينبغي لنا أن نتوقعها، أولاً، جهاز iPad mini جديد، بنفس تصميم الجهاز الأخير، ولكن بمكونات داخلية أحدث.

ثانيًا، ليس واحدًا بل اثنين من أجهزة iPad Air الجديدة، يمكن أن يكون أحدهما إما طرازًا بحجم كبير، أو طرازًا أعلى من iPad Air "الفانيليا"، ومن المتوقع أيضًا مشاركة التصميم هنا مع جهاز iPad Air الحالي.

أما التالي هو جهاز iPad للمبتدئين، وسيأتي الجيل الحادي عشر بنفس تصميم الطراز الحالي، ولكن مع مجموعة شرائح مطورة، أخيرًا، جهاز iPad Pro الجديد المزود بشريحة M3 في الطريق أيضًا، مرة أخرى بحجمين كالمعتاد.

وسيكون هناك أيضًا لوحة مفاتيح Magic Keyboard جديدة، والتي ترددت شائعات عنها لأول مرة في الشهر الماضي وتم "تأكيدها" الآن من خلال هذا التسريب، وستجعل لوحة المفاتيح هذه جهاز iPad الخاص بك يبدو وكأنه كمبيوتر محمول، على ما يبدو، وسيكون هيكله مصنوعًا من الألومنيوم بدلاً من البلاستيك كما هو الحال في لوحة المفاتيح Magic Keyboard الحالية.

وستكون لوحة التتبع أيضًا أكبر حجمًا، وستحتوي على بعض أجهزة الاستشعار الجديدة، بما في ذلك مقياس التسارع، ينبغي الكشف عن هذا جنبًا إلى جنب مع أجهزة iPad Pro اللوحية الجديدة، ربما ليس من المستغرب.