تكنولوجيا: سامسونج تدرس توسيع التحديثات الأمنية إلى ما بعد 5 سنوات

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - تعد شركة سامسونج رائدة في الصناعة عندما يتعلق الأمر بتحديثات البرامج، ولكن يبدو أن الشركة تفكر في اتخاذ خطوة إلى الأمام.

تقدم سامسونج حاليًا 4 سنوات من التحديثات الأمنية الرئيسية و5 سنوات من التحديثات الأمنية لهواتفها الذكية الرائدة. ولكن يشير تقرير جديد إلى أن الشركة تدرس الآن توسيع دعمها للتحديثات الأمنية إلى ما بعد فترة الخمس سنوات الحالية.

وفي مقابلة مع SamMobile في مؤتمر مطوري سامسونج، كشف المهندس الرئيسي ومدير البرنامج الفني لفريق الأمان فيقسم Mobile eXperience بشركة سامسونج أن الشركة تناقش بنشاط كيفية توسيع دعمها الأمني ​​طويل المدى لأكثر من 5 سنوات.

وذكر أيضًا أن هذه الرؤية تتوافق مع هدف سامسونج المتمثل في دعم الأجهزة لفترة أطول، كما أنها تستعد لتجاوز فترة الدعم الحالية البالغة 5 سنوات في ضوء اللوائح الجديدة القادمة.

ومع ذلك، يشير تقرير SamMobile إلى أن هذا لا يعني أن سامسونج ستقدم تحديثات رئيسية للنظام الأساسي لأكثر من 5 سنوات. إذ تفكر الشركة فقط في توسيع دعم التحديث الأمني.

وهذا يعني أنه حتى لو لم يتلق جهازك تحديثًا رئيسيًا لنظام أندرويد، فإنه سيظل يتلقى تحديثات الأمان لفترة أطول.

تعد سامسونج واحدة من العلامات التجارية القليلة للهواتف الذكية التي تعمل بنظام أندرويد والتي تقدم تحديثات برامج متسقة، حتى للهواتف الذكية ذات الميزانية المحدودة. وحاليًا، تدير الشركة التحديثات لأكثر من مليار جهاز شهريًا وأكثر من 10 مليارات سنويًا.

تفكر سامسونج في تحسين لعبة تحديث البرامج الخاصة بها، وهذا يعتبر بمثابة أخبار رائعة لمستخدمي سامسونج . وهذا يعني ايضًا أنه سيتم حماية الأجهزة لفترة أطول ضد التهديدات الأمنية. وهي علامة على التزام سامسونج بتزويد عملائها بأفضل دعم ممكن.

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