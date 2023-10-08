تكنولوجيا: علامة HONOR تضع اتجاهات جديدة في عالم الهواتف مع تقديم هاتف HONOR 90 5G باللون الأزرق الطاووسي

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - أعلنت HONOR عن إضافة رائعة إلى تشكيلة HONOR 90 5G – وهو نسخة الأزرق الطاووسي. تم تصميم هذا اللون الجذاب، والمستوحى من جمال الطبيعة لخطف الأنظار ووضع معايير جديدة في جماليات الهواتف الذكية. يعتبر اللون الأزرق الطاووسي لون جريء، عصري، حالم وأنيق. استوحت الألوان والنقشة من أحجار الأوبال الكريمة وريش الطاووس، ومن ثم تم إضافة لمعة إضافية بملمس بلوري رائعة عند إمساك الهاتف أو النظر إليه.

تتميز حلقات الكاميرا في النسخة باللون الأزرق الطاووسي بعناصر زرقاء أنيقة مزينة بدقة بلمسة نهائية لامعة. لا تضيف تفاصيل التصميم المدروسة هذه إلى جماليات الهاتف الشاملة فحسب، بل تكشف أيضًا عن رؤية العلامة التجارية لمزج التصميم الأنيق مع الأداء الفائق. تعد نسخة الهاتف باللون الأزرق الطاووسي دليل على تفاني HONOR في صناعة الهواتف الذكية مع أداء فائق، وإضافة أيضاً إحساساً بالرقي والاهتمام بأدق التفاصيل.

بالإضافة إلى ذلك، يوفر هاتف HONOR 90 5G تجربة مستخدم فريدة من نوعها، مع إمكانات الكاميرا المتميزة والأداء الرائع وميزات العرض الرائدة في الصناعة التي تعمل على حماية عيون المستخدمين وتقليل إجهاد العين.

كاميرا فائقة الوضوح بدقة 200 ميجابكسل

بهدف تعزيز قدرات التصوير الفوتوغرافي والفيديو، يأتي هاتف HONOR 90 5G مزودًا بكاميرا رئيسية بدقة 200 ميجابكسل مع مستشعر كبير مقاس 1/1.4 بوصة، وكاميرا فائقة الاتساع وكاميرا ماكرو بدقة 12 ميجابكسل، وكاميرا للعمق بدقة 2 ميجابكسل تلتقط كميات مذهلة من التفاصيل وتعيد إنشاء تأثيرات البوكيه الأنيقة. يقدم هاتف HONOR 90 5G طفرة في تصوير صور البورتريه، كما يأتي مزوداً بتقريب 2X بهدف تصوير صور بورتريه أكثر تميزاً وأكثر بروزاً من السابق.

AI Vlog Master

بفضل برنامج AI Vlog Master الاستثنائي المدعم بالذكاء الاصطناعي، يرتقي هاتف HONOR 90 5G بإنشاء الفيديو إلى مستويات جديدة كلياً. تشتمل هذه الميزة الرائعة على “AI Instant Movie”، وهي أداة قوية تعمل على إنشاء مقاطع فيديو جاهزة للوسائط الاجتماعية مدتها 15 ثانية بمنهى السهولة.، اقتراح وضع التصوير بالذكاء الاصطناعي، والتي يمكنها التعرف على المشهد الذي تلتقطه والتوصية بوضع الفيديو المثالي لالتقاط اللحظة بشكل مثالي، وتقليل الضوضاء بالذكاء الاصطناعي التي تعمل على إزالة ضوضاء الخلفية للحصول على صوت فيديو فائق الوضوح، في أي وقت وفي أي مكان.

شاشة عرض مريحة بدون ضرر على العين

تأتي شاشة HONOR 90 5G مع ميزات مبتكرة لراحة العين، بما في ذلك تقنية التعتيم PWM التي تبلغ 3840 هرتز، والتي تقلل من إجهاد العين وتوفر الراحة المثالية في جميع سيناريوهات الحياة اليومية. تعمل تقنية التعتيم الديناميكي على ضبط سطوع الشاشة تلقائيًا بناءً على ظروف الإضاءة المحيطة، بينما تعمل تقنية العرض الليلي بُناءً على الساعة البيولوجية على تقليل كمية الضوء الأزرق المنبعث من الشاشة ليلاً، مما يساعدك على النوم بشكل أفضل. كما حصلت الشاشة على شهادة TÜV Rheinland Flicker-Free، والتي تضمن أنها خلو الشاشة من الوميض، مما يقلل من إجهاد العين.

السعر والتوفر

يتوفر HONOR 90 بأربعة ألوان رائعة – الأزرق الطاووسي والفضي الماسي والأخضر الزمردي والأسود منتصف الليل، وكلها مستوحاة من جمال الطبيعة ومصممة للمستخدمين محبي الأناقة.

هاتف HONOR 90 5G متوفر للشراء من خلال مكتبة جرير، اكسترا، STC، زين، لولو، نون، أمازون ومتاجر البيع الأخرى بسعر يبدأ من 1699 ريال مع هدايا مجانية.

يتوفر إصدار HONOR 90 5G باللون الأزرق الطاووسي نسخة (12 جيجابايت + 512 جيجابايت) للشراء في السوق السعودية بسعر 2099 ريال سعودي. عند الشراء، سيحصل المستهلكون على هدايا مجانية بقيمة 1128 ريال سعودي بما في ذلك HONOR VIP Care+ يتضمن (حماية على الشاشة لمدة 6 أشهر واستبدال خلال 30 يوم في حال وجود خلل) بالإضافة إلى صندوق هدايا. يتوفر هاتف HONOR 90 5G باللون الأزرق الطاووسي بشكل حصري لدى مكتبة جرير.

نبذة عن HONOR

هي علامة تجارية رائدة في مجال الأجهزة الذكية عالمياً. تتبنى HONOR استراتيجية طموحة في أن تكون أحد أهم العلامات التجارية في مجال التكنولوجيا وتهدف إلى خلق منظومة جديدة للحياة الذكية من خلال مجموعة متنوعة ومتكاملة من المنتجات والخدمات. تتمثل رسالة الشركة في توفير أحدث التقنيات المبتكرة والقائمة على الجهود المكثفة في مجال البحث والتطوير بهدف تمكين كل شخص حول العالم من إنجاز الكثير، عبر تقديم مجموعة واسعة وعالية الجودة من الهواتف الذكية والأجهزة اللوحية وأجهزة الكمبيوتر المحمولة والأجهزة القابلة للارتداء عالية الجودة والتي تناسب جميع الميزانيات. تتيح منتجات HONOR العديدة والمبتكرة والجديرة بالثقة من تلبية احتياجات جميع المستخدمين وتحقيق نسختهم الأفضل.

مزيد من المعلومات، يُرجى زيارة الموقع الالكتروني www.hihonor.com أو متابعتنا على مواقع التواصل الاجتماعي على:

فيسبوك: https://www.facebook.com/honorKSA

انستجرام: https://www.instagram.com/honorKSA/

تويتر: https://twitter.com/HonorKSA

يوتيوب: http://youtube.com/honorKSA

اعلان





