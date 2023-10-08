تكنولوجيا: تسريبات مصورة تكشف عن هاتف OnePlus Open ومواصفاته

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - وفقًا لتسريب ظهر على Digital Chat Station على منصة Weibo، تم الكشف عن مواصفات هاتف OnePlus Open القابل للطي مع تصميمه.

ووفقًا للمصدر، سيحتوي هاتف OnePlus Open المعروف ايضًا باسم Find N3 على شاشة OLED داخلية بحجم 7.82 بوصة بدقة 2268 × 2440 ومعدل تحديث 120 هرتز. وتحتوي الشاشة الداخلية على شاشة OLED بحجم 6.31 بوصة وبدقة 2484 × 1116 ومعدل تحديث 120 هرتز.

من الداخل، يوجد معالج Snapdragon 8 Gen 2 مع ذاكرة عشوائية (RAM) بسعة 16 جيجابايت وما يصل إلى 1 تيرابايت من سعة تخزين 4.0 UFS.

كما يشاع أن الهاتف الذكي مزود بإعداد كاميرا ثلاثية والذي يشمل كاميرا بدقة 48 ميجابكسل، وكاميرا فائقة الاتساع بدقة 48 ميجابكسل، وكاميرا مقربة بدقة 64 ميجابكسل توفر تقريب بصري حتى ثلاثة اضعاف.

سيحتوي هاتف Find N3/OnePlus Open على كاميرتين من الامام بدقة 32 ميجابكسل و 20 ميجابكسل. كما سيتم تزويد الهاتف الذكي ببطارية سعتها 4805 مللي أمبير مع شحن سريع بقوة 100 واط.

جدير بالذكر انه في نهاية الشهر الماضي، شاهدنا نسخة OnePlus من الهاتف بين يدي ممثلة بوليوود أنوشكا شارما أثناء جلوسها في السيارة. ويمكن رؤية شعار OnePlus على الجزء الخلفي من الجهاز، ثم بدأت الممثلة في فتح الهاتف القابل للطي.

من المتوقع أن يبدأ OnePlus Open في الظهور في جميع أنحاء الولايات المتحدة في وقت لاحق من هذا الشهر ويمكن أن يتراوح سعره بين 1000 و1300 دولار.

المصدر

اعلان





