تكنولوجيا: لعبة Call of Duty: Warzone Mobile لن تصل في عام 2023

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - مع اقتراب موعد اطلاق لعبة Call of Duty: Modern Warfare III، كشفت Activision عن مجموعة من المحتوى الجديد القادم إلى اللاعبين هذا العام وما بعده.

وبعد نجاح Call of Duty: Mobile، كان المطور ملزمًا بتقديم عنوان آخر لتحديث الامتياز على منصات الأجهزة المحمولة.

وتم تقديم Call of Duty: Warzone Mobile في العام الماضي، وكان من المفترض أن تظهر لأول مرة في وقت لاحق من هذا العام، لكن هذا لن يحدث.

على الرغم من أن اللعبة قابلة للعب في بلدان محددة، إلا أنه كان من المتوقع إطلاقها عالميًا في الأول من نوفمبر على أبعد تقدير.

ولسوء الحظ، أكدت Activision اليوم أنه قد تم تأجيل إطلاق Call of Duty: Warzone Mobile إلى ربيع 2024. ولم يتم الإعلان عن مزيد من التفاصيل حول سبب إصدارها أو متى سيتم إصدارها بالضبط.

منذ أن تم إطلاق اللعبة بشكل تجريبي في شهر مارس، تمكنت Activision من طرح عدد كبير من التحسينات والميزات الجديدة بناءً على التعليقات الواردة من اللاعبين، بما في ذلك الرسومات المحسنة وقوائم التحميل وأوضاع اللعب الجماعي الإضافية.

وعلى الرغم من أنه لن يتم إصدارها في عام 2023، إلا أن Activision أعلنت أنه بالإضافة إلى Verdansk، سيتم إضافة خريطة Rebirth Island إلى اللعبة وستكون متاحة في اليوم الأول من إطلاق اللعبة عالميًا.

سيتمكن عشاق Call of Duty الذين يقومون بالطلب المسبق على App Store أو التسجيل المسبق على Google Play من الوصول إلى بعض المكافآت الرائعة عند إطلاق اللعبة في العام المقبل، والتي سيتم الكشف عنها مع اقتراب موعد الإصدار.

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