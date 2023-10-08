Google Pixel 8 يشكل عصرًا جديدًا في عالم سوفتوير الهواتف

Google Pixel 8 يصدر بشكل رسمي من جوجل بأفضل مواصفات وأفضل مميزات تستطيع الشركة إضافتها الى هواتفها، يمكنني في هذا المقال التحديث بشكل تفصيلي عن مميزات الهاتف من ناحية الـHardware ونقاط الأداء والقوة وغيرها من النقاط التي تحدث عنها الكثيرون حول هذا الهاتف، لكن في هذا المقال لا أريد ان اتحدث عن الهاتف من ناحية العتاد فتحديثات العتاد أمر اعتدنا عليه ويحدث لكل الهواتف، ما اريد التحدث عنه هو مميزات السوفتوير الجديدة في الهاتف وكيف حسنت جوجل سوفتوير اهاتف بشكل كبير، وأضافت مميزات اقل ما يُقال عنها انها مذهلة بشكل كبير، تجربة سوفتوير هواتف جوجل الجديدة مُذهل بشكل كبير وكلها تندرج تحت عنوان قوي الا وهو “الذكاء الاصطناعي” لذلك لنتحدث قليلًا عن كل مميزات جوجل بكسل 8 وبكسل 8 برو الجديدة، وعالم السوفتوير المُذهل الذي أودعته جوجل في الهاتف.

1- هواتف Google Pixel 8 وGoogle Pixel 8 Pro وسبعة أعوام من التحديثات

أبرز ما أعلنت عنه جوجل في المؤتمر بالنسبة لكل المستخدمين هو الدعم الهائل الذي سيحصل عليه هاتف جوجل بكسل الجديد، 7 أعوام من التحديثات، ولا نقصد هنا التحديثات الفرعية والأمنية فقط، بل تحديثات رئيسية كاملة، نسخ Android ومزايا جديدة كل مدة، هذا يعني حصول هذا الهاتف على تحديثات ومزايا إضافية وإضافات مختلفة حتى عام 2030، لا يوجد شركة تستعمل اندرويد تقدم مثل هذا الدعم لهواتفها نهائيًا، فلذلك هذا أمر مذهل، لدينا بعض التخوف من قرارات جوجل الغريبة بأنها قد تنطفأ فجأة وتقرر إيقاف التحديثات، هذا غير جيد نهائيًا.

2- ميزة Magic Editor

ميزة اطلقتها جوجل من وقت مبكر لهذا العام، ومن اسمها فهي ميزة سحرية لتعديل الصور، تصور انك قمت بتصوير صورة جماعية، وهناك أحد الأشخاص وقف بعيدًا عن المجموعة وأردت ان تحركه في الصورة ليصبح بجانب المجموعة، الموضوع صار سهلًا جدًا بفضل هذه الميزة، كل ما عليك فعله الضغط على هذا الشخص قليلًا وسيتعرف عليه النظام وستتمكن من تحريكه ووضعه بجانب المجموعة بسهولة، باستخدام الـGenerative AI في هذه الحالة سيقوم الجهاز وحده بإضافة عناصر للخلفية لملأ الفراغ الذي سيتركه الشخص الذي قمت بنقله من مكانه، وكأن الصورة كانت بهذا الشكل في الأساس وكأنك لم تقم بالتعديل عليها.

بعض حالات التصوير التي تضايقك بعض الشيء هو المنظر العام لواجهة الصورة، لنقل ان السماء كانت بمنظر سيء في هذه الصورة، او ان الخلفية كانت بها بعض القمامة او ما يُفسد المنظر العام، فيمكنك الآن ازالة كل هذه الأجزاء التي تدمر الصورة الخاصة بك، وسيقوم الذكاء الاصطناعي بملأ المساحة الفارغة من هذه الصورة كأنك لم تقم بإزالة أي شيء من الصورة، وفي نفس الوقت يمكنك تغيير خلفية الصورة وتغيير شكل السماء وكل شيء ولن يشعر أي شخص بأن هذه الصورة قد تم التعديل بها.

هناك حالة أخرى سيئة في التصوير، انت تقوم بتصوير الصورة بشكل طبيعي لكن هناك هذا الشخص الممل المتعب الذي يقرر ان يغير تعبير وجهه او يتحدث او يفعل أي شيء اثناء تصوير الصورة، فيظهر لك في الصورة بشكل سئ لدرجة انك سترغب في اعادة التصوير مجددًا كي لا يظهر بشكل سيء في الصورة، لا أريد ان استبق عليك الأحداث لكنك ستظل في ثقب أسود ولن تخرج بالصورة المناسبة أبدًا، الحل يكمن في جوجل بأنها ستستعمل الذكاء الاصطناعي لتستطيع تغيير تعابير الوجه الخاصة بأي شخص الى صورة مناسبة له، ذلك العابس ستضيف له جوجل ابتسامة، وذلك المتثائب ستغلق جوجل فمه وتفتح أعينه، بالتالي لن تضيع نصف عمرك وانت تصور الصورة الجماعية الخاصة بهذه المجموعة.

3- ميزة Zoom Enhance لتحسين التقريب البصري

التقريب البصري في الهواتف هو من المعضلات التي تشكل أزمة عند المستخدمين، لجأت الشركات الى استعمال كاميرات للتقريب البصري مثل كاميرات الـPeriscope التي سمحت بتقريب بصري كبير، ولكن بعد النطاق الخاص بهذا التقريب البصري تبدأ في فقدان جودة الصورة، لذلك جوجل قدمت ميزة جديدة تعتمد على نفس فكرة الـGenerative AI في اضافة تفاصيل للصورة ومعالجتها لتخرج الصورة بشكل أفضل، بالتالي ستقوم بتصوير صور مقربة بشكل كبير وبتفاصيل ممتازة بدون مشاكل.

4- ميزة Video Boost على Google Pixel 8 Pro

ميزة ستنقل تجربة البكسل 8 برو الى مستوى آخر في تصوير الفيديو، بسبب هذه الميزة سيقوم الهاتف بتصوير الفيديو ومن ثم يقوم برفعه على السيرفرات الخاصة بجوجل من أجل معالجة الفيديو باستخدام الذكاء الاصطناعي، وهذا سيرفع من جودة الفيديو بشكل كبير وتحسين الإضائة ووضوح الفيديو وازالة ضوضاء الصورة وغيرها من الأمور التي ستجعل الفيديوهات الخارجة مع الهاتف صعبة المنافسة، للأسف هذه الميزة متاحة فقط على Google Pixel 8 Pro، هذه الميزة بها بعض التخوف حول الخصوصية واستهلاك الإنترنت لأن هذه الميزة تعمل على سيرفرات جوجل، اي ان البيانات كلها ستكون معهم فماذا سيحدث لها؟

5- ميزة Audio Magic Eraser

كما قدمت جوجل ميزة الـMagic Eraser من قبل فهي تقدم الآن Audio Magic Eraser ميزة متقدمة للصوتيات، يقوم بها الهاتف بفصل الصوت الى طبقات منفصلة عن بعضها البعض ومن ثم يدرس كل طبقة منفصلة عن باقي الطبقات لتستطيع عزل أي طبقة من الصوت عن باقي الطبقات فإن كان هناك صوت زحام من الشارع او صوت هواء او أي اصوات ضوضاء حولك يمكنك ازالة كل هذه الأصوات بشكل سحري، فهذه ميزة ممتازة جدًا.

6- دمج Google Assistant مع Bard

روبوت جوجل الذكي للمحادثات Google Bard يندمج مع مساعد جوجل الذكي Google Assistant، هذا أمر ينقل تجربة المساعد الصوتي على هواتف اندرويد الى مرحلة أخرى تمامًا، يمكنك استعمال المساعد الذكي الجديد في كل المهام التي كان يقوم بها Google Assistant لكن بشكل أفضل بسبب انه الآن يدعم الـGenerative AI، فهذه ميزة ممتازة جدًا، تصور ان يصلك بريد الكتروني تريد الرد عليه، الأمر صار اسهل اسأل جوجل وسيخبرك المساعد بمحتوى البريد الإلكتروني وسيحصل منك على الرد على هذا البريد لترد عليه وكل شيء كنت تقوم به بشكل يدوي صار الآن سهلًا بأوامر صوتية بسيطة.

Google Pixel 8 ورسم طريق جديد في عالم السوفتوير

بدأت جوجل منذ Pixel 6 في تحديث هواتفها ودمج عمليات الذكاء الاصطناعي بها، معالج Google Tensor في الأساس ليس معالج الـBenchmarks بل هو معالج التجربة الممتازة، الذي سيعطيك أداء مرتفع ومناسب مع استجابة ممتازة، وكوظيفة اساسية وجود وحدات معالجة ذكاء اصطناعي قوية اكثر من المطلوب لتنفيذ عمليات ذكاء اصطناعي اكثر وبأعلى كفاءة ممكنة، جوجل تبني هواتف بكسل القادمة تحت شعار لدمج السوفتوير مع الهاردوير، للحصول على أفضل ما يمكن، ولإحقاق الحق يبدو انها ناجحة بشدة في ذلك، Google Pixel 8 هو هاتف ممتاز آخر من جوجل في طريقة جيد جدًا.