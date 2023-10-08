شكرا لقرائتكم خبر عن للاستفادة من الدعم.. خطوات ورابط التسجيل في حساب المواطن والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - يستهدف برنامج حساب المواطن إعادة توجيه المنافع الحكومية للفئات الأكثر استحقاقًا، بما يضمن توجيه الدعم بشكل فعال لمختلف تلك الفئات، ويوفر من خلاله دعمًا نقديًا يحصل عليه المستفيدون المستحقون بشكل مباشر.

وصدر اليوم، توجيه ملكي كريم بالموافقة على زيادة الحد الأدنى الأساسي لاحتساب المعاش لمستحقي الضمان الاجتماعي بنسبة 20%، واستمرار العمل ببرنامج حساب المواطن بإضافة محددات بهدف رفع كفاءة الدعم وضمان وصوله وتوجيهه للفئات الأكثر استحقاقاً.

وتضمن أيضًا استمرار فتح التسجيل والدعم المالي الإضافي للمستفيدين من برنامج حساب المواطن لمدة ثلاثة أشهر وحتى دفعة شهر ديسمبر المقبل.

التسجيل في حساب المواطن

وتسطيع التسجيل في برنامج حساب المواطن وفقًا لمجموعة من الخطوات البسيطة إلكترونيًا، وهي كالآتي:

- فتح البوابة الإلكترونية لحساب المواطن من خلال هذا الــــرابـــــط .

- الضغط على خانة "تسجيل جديد".

- إدخال البيانات المطلوبة بدقة.

- ستصل رسالة نصية بكلمة المرور المؤقتة لإتمام التسجيل، وبعدها يمكنك تغيير كلمة المرور.

- إكمال التسجيل، وتقديم البيانات المطلوبة مثل الحساب البنكي والعنوان وبيانات الدخل.

- إرفاق الوثائق المطلوبة.

- وأخيرًا، بعد الإقرار بصحة البيانات المقدمة يقدم طلب التسجيل.

تعديل البيانات بحساب المواطن

وفي حال الحاجة إلى تعديل البيانات في برنامج حساب المواطن، يمكن للمستفيد إتباع الخطوات الآتية:

- فتح بوابة حساب المواطن.

- اختيار تبويب الجزء المرغوب في تعديله، كتبويب الحساب البنكي مثلًا.

- إدخال رقم الآيبان الجديد والتوجه إلى الصفحة الرئيسية.

- اختيار حالة الاستحقاق، ثم الضغط على كلمة "نعم" لتأكيد تغيير البيانات.

- ترسل رسالة نصية لك على الهاتف، لتأكيد البيانات الجديدة.