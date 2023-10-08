شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: تحذير من تفعيل آخر تحديث لـ iOS إذا كان لديك جهاز آيفون قديم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - صدر التحديث السابع عشر لنظام التشغيل iOS من أبل الشهر الماضي، ولكن بينما اندفع الملايين من المستخدمين المتحمسين لتنزيله، اقترح أحد الموظفين السابقين في أبل أن على مالكي الهواتف القديمة التفكير مرتين، ووصف الموظف السابق، الذي يدعي أنه كان متخصصًا في مبيعات أبل ومقره في لوس أنجلوس، التحديث الجديد بأنه غير ضروري لأجهزة أيفون من الجيل الأقدم.

ووفقا لما ذكره موقع صحيفة "ديلى ميل" البريطانية، على الرغم من الميزات الجديدة مثل NameDrop ووضع StandBy، فإنه يدعي أن مستخدمي أبل الذين لديهم جهاز أيفون أقل من iPhone 13 لن يحصلوا على الاستفادة الكاملة من التحديث.

كما قال تايلر مورجان، في مشاركة لمتابعيه على TikTok البالغ عددهم 627600: "إذا كنت لا تعرف.. iOS 17 أو أي نظام iOS جديد سيؤدي حقًا إلى إبطاء الهواتف القديمة"، مضيفا "تم تصميم iOS17 خصيصًا لجهاز iPhone 15، لذا من الواضح أنه الأكثر توافقًا مع iPhone 15."

ادعى أحد الخبراء التقنيين أن التحديث سيكون "جيدًا" مع الطراز 14، ولكنه سيكون ملحوظًا من iPhone 13 والإصدارات الأقدم.

ومع ذلك، ادعى بعض المستخدمين الذين لديهم هواتف من الجيل الأقدم أنهم لم يلاحظوا بعد "فرقًا ملحوظًا"، وادعى البعض الآخر أن هواتف iPhone القديمة الخاصة بهم تعمل بشكل أفضل مع التحديث.

وعلق أحد المستخدمين قائلاً: "لقد قمت بتشغيل الإصدار التجريبي من iOS 17 على جهاز iPhone XR الخاص بي بشكل جيد."

واتفق معه آخر: "بصراحة أصبح جهاز iPhone 13 الخاص بي أكثر سلاسة مع نظام التشغيل iOS 17."