شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: خطوة بخطوة.. مهمة ناسا إلى كويكب عمره 4.5 مليار سنة ملىء بالمعادن الثمينة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تعد مهمة Psyche القادمة لناسا مثيرة للعلماء، حيث إنها ستكون قادرة على معرفة ما إذا كانت صخرة فضائية غنية بالمعادن لديها القدرة على إسقاط الاقتصاد العالمي بالفعل أم لا، وذلك لأن المركبة الفضائية من المقرر أن تستكشف كويكبًا عمره 4.5 مليار عام يسمى 16 Psyche، والذي يعتقد العلماء أنه قد يكون مليئًا بالحديد والنيكل والذهب بقيمة تزيد على 10000 كوادريليون دولار.

وهذا ما يكفي من المال لجعل كل شخص على هذا الكوكب مليارديرًا، على الرغم من أنه حتى لو تمكنت وكالة ناسا من تأكيد ذلك، فلا توجد حاليًا خطط لاستخراج المعادن الثمينة.

ومع ذلك، مع إطلاق المركبة الفضائية Psyche إلى الفضاء الأسبوع المقبل، جمعت صحيفة "ديلى ميل" البريطانية، دليل خطوة بخطوة لكل ما تحتاج إلى معرفته قبل رحلتها التي تستغرق ست سنوات.

متى يتم الإطلاق؟

من المقرر أن تنطلق المركبة المدارية إلى الفضاء على متن صاروخ SpaceX Falcon Heavy الذي من المقرر أن ينطلق من منصة 39A في مركز كينيدي للفضاء في فلوريدا في الساعة 10:16 بالتوقيت الشرقي في 12 أكتوبر.

كان من المقرر إطلاق المركبة في 5 أكتوبر، ولكن تم تأجيلها لمدة أسبوع حتى يتمكن المهندسون من تحديث تكوين أجهزة الدفع على المركبة الفضائية Psyche، وبعد حوالي ساعة من الإطلاق، ستطلق المرحلة العليا من الصاروخ Psyche في رحلتها إلى حزام الكويكبات الرئيسي في نظامنا الشمسي.

إذا واجه فريق المهمة أي مشكلات تمنع المركبة الفضائية من الإقلاع في 12 أكتوبر، فسيكون أمامهم حتى إغلاق نافذة الإطلاق في 25 أكتوبر لإعادة الجدولة.

كيف يمكنني مشاهدته؟

ستقوم وكالة ناسا ببث البث المباشر الأسبوع المقبل، وستبدأ التغطية السابقة للإطلاق بدون تعليق في الساعة 09:15 بالتوقيت الشرقي على القناة الإعلامية التليفزيونية لوكالة الفضاء.

وسيبدأ بث الإطلاق في الساعة 09:30 بالتوقيت الشرقي (14:30 بتوقيت جرينتش) على قنوات YouTube وX وFacebook وTwitch، وسيتم عرضه أيضًا على تطبيق ناسا والموقع الإلكتروني لوكالة الفضاء.

إلى أين تتجه المركبة؟

ستنطلق المركبة الفضائية في رحلة مدتها ست سنوات، لمسافة 2.2 مليار ميل (3.6 مليار كيلومتر) إلى صخرة فضائية تحمل نفس الاسم 16 Psyche.

ويقع هذا الكويكب الذي يبلغ عرضه 170 ميلاً (280 كيلومترًا) في حزام الكويكبات الرئيسي بين المريخ والمشتري.

لم تقم أي مركبة فضائية بزيارة جسم مثل 16 Psyche، ولكن إذا سارت الأمور حسب الخطة، ستصل المركبة المدارية إلى وجهتها في يوليو 2029، ويبعد الكويكب عن الشمس ثلاث مرات تقريبًا عن الأرض.

ومع ذلك، نظرًا لأن الكويكب والأرض يدوران بسرعات مختلفة، فإن المسافة منا إلى الصخرة الفضائية تتراوح من أقل من 186 مليون ميل إلى أكثر من 372 مليون ميل.

ستستخدم المركبة الفضائية Psyche في الواقع نظام دفع فعال للغاية لأول مرة خارج القمر، كما توضح وكالة ناسا.

وقالت وكالة الفضاء: "يستخدم نظام الكويكب الطاقة من المصفوفات الشمسية الكبيرة لإنشاء مجالات كهربائية ومغناطيسية"، مضيفة "هذه بدورها تعمل على تسريع وطرد الذرات أو الأيونات المشحونة من مادة دافعة تسمى زينون (غاز محايد يستخدم في المصابيح الأمامية للسيارات وأجهزة تلفزيون البلازما) بسرعة عالية، مما يخلق قوة دفع.