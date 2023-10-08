تكنولوجيا: Honor تستعد لإطلاق هاتف Honor Magic Vs 2 القابل للطي في الصين

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - تقدم شركة Honor هذا الأسبوع للأسواق إصدارها الجديد من الهواتف القابلة للطي Honor Magic Vs 2، على أن ينطلق الهاتف في السوق الصيني.

وتشير التفاصيل الجديدة التي نشرت عبر “Digital Chat Station”على منصة Weibo إلى أن هاتف Honor Magic Vs 2 يأتي بتصميم يحاكي الكتاب، على أن ينطلق حدث Honor هذا الأسبوع.

كما تؤكد التسريبات على أن هاتف Magic Vs 2 يأتي بتصميم أنحف من إصدار الشركة السابق Magic V2، على أن ينافس إصدرات سامسونج وموتورولا وOppo.

أيضاً من المتوقع أن يأتي Honor Magic Vs 2 بتصميم معدني في الإطارات من سبائك المغنيسيوم، كما أشار “Zhao Ming” الرئيس التنفيذي لشركة Honor مؤخراً إلى خطط الشركة لإطلاق مزيد من المنتجات والتقنيات التي تتخطى التوقعات، على أن تتضمن هذه المنتجات هاتف قابل للطي.

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