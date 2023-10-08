تكنولوجيا: مايكروسوفت تخطط للإعلان عن أول رقاقة للذكاء الإصطناعي الشهر المقبل

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - كشف تقرير جديد من “The Information” عن خطط عملاق البرمجيات مايكروسوفت للإعلان عن أو رقاقة للذكاء الإصطناعي لاحقاً هذا الشهر.

بدأت شركة مايكروسوفت منذ فترة في العمل على تطوير رقاقة مخصصة للذكاء الإصطناعي، وتأتي هذه الخطوة كجزء من إستراتيجية مايكروسوفت لخفض الإعتماد على رقاقات Nvidia.

ولقد أوضحت التسريبات أن رقاقة الذكاء الإصطناعي المطورة من مايكروسوفت تعرف الآن برمز “Athena”، على أن تستهدف دعم مراكز البيانات.

وتشير التوقعات إلى أن رقاقة مايكروسوفت القادمة تنافس إصدار إنفيديا من كرت الشاشة H100، والتي تستخدم من مايكروسوفت الآن في الخدمات السحابية، وLLMs، وعدد من تطبيقات الذكاء الإصطناعي.

ولقد جاءت أولى التسريبات حول رقاقة Athena عبر “The Information” في تقرير نشر في أبريل، بينما تشير التوقعات إلى أن مايكروسوفت تستعد للإعلان الرسمي عن الرقاقة في فعاليات Microsoft Ignite الذي يعقد في الفترة ما بين 14 إلى 17 من نوفمبر.

المصدر

اعلان





