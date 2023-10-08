شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: إنستجرام يستهدف الشباب بـ 4 مميزات جديدة.. تعرف على أبرزها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - مع احتفال Instagram بعامه الثالث عشر، فإنه يطرح عددًا كبيرًا من الأدوات الجديدة التي تستهدف المستخدمين الشباب، حيث سيطلق Instagram أربع ميزات جديدة تستهدف مستخدمي المنصة من الجيل Z، حسبما صرح نائب الرئيس Ashley Yuki للحاضرين في حدث "Instagram University" الخاص بالمنصة في 6 أكتوبر في مدينة نيويورك.

وقال يوكي: "نحن نتطلع دائمًا إلى الجيل الأصغر لمعرفة ما هو جديد وكيفية التطور"، "وهذا يشكل حقًا استراتيجية منتجاتنا"، ويجمع حدث IGU، الذي تستضيفه المنصة عدة مرات سنويًا، المبدعين الناشئين ومديري وسائل التواصل الاجتماعي والصحفيين في المقر الرئيسي لشركة Meta's Hudson Yards للتعرف على ما يقدمه Instagram.



وسوف تشمل هذه: مجموعات متعددة من الأصدقاء المقربين: وتحاول المنصة جذب جيل المستخدمين الذين تتراوح أعمارهم بين 16 و25 عامًا، والذين يبدو أنهم ينجذبون بشكل متزايد نحو TikTok، وقال يوكي إن الميزات الجديدة نشأت من تعليقات مستخدمي Gen-Z، الذين يريدون محتوى أكثر أصالة وأقل مصقولًا على المنصة.وسوف تشمل هذه: مجموعات متعددة من الأصدقاء المقربين: قال يوكي إن Instagram يدرك أنه في بعض الأحيان، "لا يرغب الأشخاص في مشاركة كل شيء مع الجميع"، ولهذا السبب يختبر الآن طريقة للأشخاص لمشاركة القصص مع مجموعات مختلفة من الأصدقاء المقربين، ويمكن للمستخدمين تسمية هذه المجموعات أيضًا، وفي حدث IGU، لاقى هذا الإعلان استحسانًا من قبل بعض المبدعين والمستخدمين السعداء (أو المرتاحين) بين الجمهور.

وقال إيشان بونادوراي، نائب الرئيس للتسويق العالمي في Meta، خلال العرض التقديمي: "إذا حكمنا من خلال رد الفعل، أعتقد أن الأمر سيسير على ما يرام".

صرخات عيد ميلاد: قال يوكي: "الشيء الوحيد الذي رأيناه من الجيل Z - جميعكم حقًا - هو أنكم جميعًا تحبون الصراخ على بعضكم البعض وإثارة إعجاب بعضكم البعض"، وستسهل هذه الأداة الجديدة مشاركة المحتوى احتفالاً بعيد ميلاد المستخدم، بالإضافة إلى التذكير بأنه عيد ميلاد شخص ما.

مقتطفات صوتية لميزة الملاحظات: ستبدأ ميزة الملاحظات، التي تتيح للمستخدمين مشاركة تحديث سريع للحالة على صفحة DM في Instagram، في اختبار التسجيلات الصوتية التي يمكن للمستخدمين تركها كحالتهم، وقال يوكي إن انستجرام قام في شهر يونيو بشحن أداة موسيقية لهذه الميزة، والتي حققت نجاحًا كبيرًا بين مستخدمي الجيل Z.

مشاركة "فيديو سيلفي" عبر تطبيق "الملاحظات": إذا كنت لا ترغب في نشر تحديث سريع لقصصك، فهناك مكان جديد للقيام بذلك، حيث أعطى يوكي مثالاً على أنه إذا كان شخص ما يتسكع مع أصدقائه، فيمكنه تسجيل ومشاركة مذكرة صوتية قصيرة مدتها 15 ثانية ليراها الأصدقاء، مصحوبة بفيديو سيلفي.

وقال يوكي إنه بالإضافة إلى هذه الميزات الأربع، سيبدأ Instagram أيضًا في تكرار طرق جديدة للمبدعين والمستخدمين الشباب للتعبير عن أنفسهم من خلال الموسيقى الموجودة على التطبيق، وقال يوكي: "الخط الفاصل هو أننا نريد أن نكون مكانًا يمكن لأي شخص أن يجد فيه إبداعه الخاص، ويمكن لأي شخص التواصل مع أصدقائه من خلال هذا الإبداع، ومشاركة ما يدور في ذهنك بطريقة تشعرك براحة أكبر".