شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: كوب روبوتى يساعد المصابين بالشلل الدماغى على شرب الماء دون مساعدة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - الإعاقات الحركية، مثل تلك الناجمة عن الشلل الدماغي، تجعل أداء حتى المهام البسيطة مثل شرب الماء، صعبا، ووفقا لما ذكره موقع "techxplore"، لجأ جاري لين، وهو مواطن من هيوستن يعاني من هذه الحالة، إلى التصميم الهندسي في جامعة رايس للمساعدة في جعل فكرة الجهاز المساعد للشرب حقيقة.

وشارك طلاب الهندسة في جامعة رايس، توماس كوتشر ورافي نيثيري، في هذه التجربة وكانت النتيجة هي الكوب الروبوتى RoboCup، وهو جهاز آلي يمكّن الأشخاص ذوي القدرة المحدودة على الحركة من الشرب دون مساعدة.

وقال كوتشر، وهو متخصص في الهندسة الحيوية: "أردنا أن نجعل من الممكن للأشخاص الذين يعانون من الشلل الدماغي أو من يعانون من تحديات حركية مماثلة أن يشربوا الماء بشكل مستقل بدلاً من الحاجة إلى الاعتماد على مساعدة مقدمي الرعاية".

وأضاف كوتشر: "تم تصميم الجهاز لمستخدمي الكراسي المتحركة الذين قد يواجهون صعوبة في حمل الكوب، ونأمل أن يمنح المستخدمين قدرًا أكبر من الحرية."

ويمكن لأي شخص لديه إمكانية الوصول إلى طابعة ثلاثية الأبعاد تجميع RoboCup الخاص به عن طريق تنزيل التعليمات المتوفرة مجانًا على موقع OEDK الخاص بفريق RoboCup.

ويمكن تركيب RoboCup على الكراسي المتحركة للمستخدمين وتخصيصه لتلبية احتياجاتهم الحركية على أفضل وجه، ويتم تنشيط الجهاز الذي يعمل بالبطارية إما عن طريق مستشعر القرب أو زر، حسب احتياجات المستخدمين أو تفضيلاتهم.

وقال كوتشر: "لقد سألنا المتخصصين الذين يعملون مع الأشخاص الذين لديهم احتياجات مماثلة لاحتياجات جاري حول ما يمكننا القيام به لتحسين الجهاز".

وأضاف كوتشر: "لقد أعجبهم مشروعنا حقًا وأكدوا إمكاناته، لكنهم أشاروا أيضًا إلى أنه من أجل الوصول إلى أكبر عدد ممكن من الأشخاص، نحتاج إلى دمج المزيد من الخيارات لبناء الجهاز، مثل أنواع مختلفة من أجهزة الاستشعار والصمامات وآليات التركيب على أنواع مختلفة من الكراسي المتحركة."

وأزال الفريق بعض الأجزاء الأكثر تعقيدًا أو باهظة الثمن مع إيجاد بدائل للأجزاء المخصصة التي تتطلب تصنيع معدات خاصة.

وعمل الطلاب على تحسين التصميم، والذي خضع للعديد من التكرارات حتى الوصول إلى التصميم الحالي السهل للتصنيع والاستخدام من جانب ذوى الإعاقات.